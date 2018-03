Vorige week was ik op bezoek bij de TechniShow 2018 in de Utrechtse Jaarbeurs. Een groot spektakel waarin het ging over van ‘Feinsteinzeugbohrer,’ – ja onze oosterburen waren er ook aanwezig – tot alles groot en klein wat je nodig hebt om dingen, apparaten, machines, consumentengoederen, van steen, staal, kunststof of hout te maken. Geen driedelige kostuums en stropdassen. Wel werkschoenen en spijkerbroeken.

Nederland is ook een maakland. En dat is eigenlijk iets waar wij weinig over schrijven. Lijkt ook niet zo relevant op Accountancy Vanmorgen. Op het moment dat ik het op schrijf weet ik dat het niet waar is. Immers er bestaat een gerede kans dat industriële ondernemingen – maakbedrijven – uw klanten zijn. En daar schrijven we niet vaak over.

De administratieve keten van een retailorganisatie komt vaak genoeg langs. Het is ook een hele elementaire huishouding waar – kort door de bocht – de in en uitgaande goederen- en geldstromen centraal staan. Boekhoudkundig niet per definitie de meest ingewikkelde exercities.

En maakindustrie levert een aardige casus op die toch weer raakvlakken heeft met waar wij bij AV met enige regelmaat over schrijven. Namelijk accountingsoftware. Twee jaar geleden publiceerden we de Accountancy Hypecycle, gaan we binnenkort trouwens weer doen. Onze conclusie was toen dat niet zo zeer big data of blockchain e.d. de grootste revolutie te weeg brengt. Het was platter. API’s zijn de echte revolutionaire toepassingen. API’s zorgen ervoor dat verschillende softwareformats met elkaar kunnen communiceren. Een fintech-toepassing kan een financieringsvoorstel opstellen op basis van een ondernemingsadministratie die kan worden uitgelezen. Verschillende geautomatiseerde systemen kunnen informatie met elkaar uitwisselen. Niet omdat die informatie gestandaardiseerd is, wel omdat de API – voluit Application Programming Interface – ervoor zorgt dat de informatie uit het ene pakket door een ander pakket begrepen wordt. Meer is het niet. Maar dat heb je wel nodig voor, noem eens wat: blockchains, big data, data-analyse, prognoses, proactief adviseren, enz. enz.

Op de TechniShow vertelde Auke Hylarides, van huis uit werktuigbouwkundige nu werkzaam bij Exact, over Agrifac. Een industriële onderneming in Steenwijk met een wereldafzetmarkt. Zij maken bietenrooiers en agrarische gewasbeschermingsvoertuigen. Op bestelling, modulair, gevarieerd, just in time en strak georganiseerd. Centraal aangestuurd vanuit de accounting software als basis. Nee, die software bedient niet de lasmachine of de hogedrukmetaalpers, maar besluit wel of en wanneer die machine nodig is. Het levert direct vanuit een systeem stuurinformatie voor de ondernemer, niet alleen zijn bankboek of voorraadlijst, maar ook productieverlies, bezettingsgraden, kostenbewaking, doorlooptijden, enz. enz. En nog wel meer vragen die een goede accountant kan bedenken.

Frans Heitling