100 beste maakbedrijven samen goed voor 102 mrd omzet en 300.000 banen

De Makers Top 100 bestaat uit de beste Nederlandse maakbedrijven waarvan de financiële jaarverslagen over 2023 publiekelijk beschikbaar zijn. Het zijn Nederlandse bedrijven actief in de productie van fysieke producten en halffabricaten. Doel van De Makers Top 100 is om de Nederlandse maakindustrie in het zonnetje te zetten. ‘De bekendheid van de maakindustrie is vrij beperkt in Nederland’, stelt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN AMRO. Terwijl de industrie voor hoogwaardige werkgelegenheid en economische groei zorgt. De opstellers van de lijst noemen de maakindustrie cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie.

ASML

Op 1 staat uiteraard ASML, de maker van chipmachines uit Veldhoven. De omzet bedroeg in 2023 27,5 mrd. Het bedrijf boekte een ebitda-groei van bijna 36 procent in de jaren 2021-2023 bij 42 duizend fte. Dat komt neer op een omzet van 650 duizend euro per fte. Samen met NXP (plek 2) en Andra Tech uit Oss (plek 10) vertegenwoordigen deze drie bedrijven de provincie Brabant in de top 10.

6 ton per fte

Naast bekende namen telt de lijst veel bedrijven die het grote publiek niets zullen zeggen. In de top 100 zijn drie bedrijven die meer dan 6 ton omzet per fte halen. Naast het overbekende ASML zijn dat de veel minder bekende Andus Group uit Houten (plek 80) en PWT Group uit Tilburg (plek 35). Die laatste is met 90 fte ook een van de kleinste bedrijven uit de top 100. De top 100 omvat 300.000 fte. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal fte in de industriële sector, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

EBITDA

Steef Verhoeven, partner en registeraccountant bij Govers, zegt over de financiële keuzes bij de samenstelling van De Makers Top 100: ‘Alleen de netto-omzet zou een zeer statische lijst opleveren, dus we hebben gekozen om ook, mits positief, de EBITDA-marge van de afgelopen drie jaar mee te nemen. Niet de nettowinst, want die is boekhoudkundig flink te beïnvloeden. Door een gemiddelde te nemen over drie jaar, filteren we de zeer goede en zeer slechte jaren er enigszins uit. Om tot een dynamische ranglijst te komen, hebben we de omzet voor 40 procent laten meewegen en de gemiddelde EBITDA-marge voor 60 procent.’

De complete lijst is te vinden op www.demakerstop100.nl