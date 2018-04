Er komt geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen zoals pensioenfondsen. Dat meldt de Belastingdienst. “De vrijgestelde lichamen kunnen de bestaande teruggaafregeling blijven gebruiken.”

Er is vorig jaar een begin gemaakt met een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor opbrengstgerechtigde lichamen die niet zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De vrijstelling zou onder meer gaan gelden voor pensioenfondsen en overheidslichamen en zou dit jaar in werking treden. “Maar staatssecretaris Snel heeft besloten om de regeling niet in te voeren. Het kabinet heeft het voornemen om de Dividendbelasting in 2020 af te schaffen. Om voor een relatief korte periode nu nog een vrijstellingsregeling in te voeren, zouden er hoge (automatiserings)kosten moeten worden gemaakt. Daarom heeft Snel besloten om de technische implementatie stop te zetten en de regeling niet in te voeren.”