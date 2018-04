De SRA heeft een signalering uitgegeven met een berekening voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten met een aanmerkelijk belang. Die signalering is opgesteld omdat er nogal wat vragen waren gerezen naar aanleiding van de vaststelling van het gebruikelijk loon door de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 vastgesteld op € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. De fiscus is uitgegaan van het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS), onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019. Daarin is het loon gesteld op € 174.600; de Belastingdienst heeft van dat bedrag 75% genomen.

Memo met berekening

De vaststelling van het loon heeft in de praktijk vragen opgeroepen, aldus de SRA. Daarom heeft de Branche-expertgroep Medisch een signalering uitgebracht met de titel ‘Branchesignalering gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2018’. “In dit memo wordt een berekening gegeven voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij we zijn uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.”