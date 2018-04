‘Ook Wiebes wist van memo’s dividendbelasting’

Het kabinet ligt onder vuur over de afschaffing van de dividendbelasting. Nu blijkt ook minister Wiebes (Economische Zaken) tijdens de formatie een memo te hebben gekregen over de gevolgen van het afschaffen. Maar hij zegt niet aan wie hij de memo heeft laten lezen, schrijft De Telegraaf.

Deze week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de gang van zaken rondom het besluit de dividendbelasting af te schaffen. Wiebes had tijdens de formatie geen memo, stelde hij afgelopen vrijdag. Maar dat is volgens de krant niet waar. Eerder bleek dat in het kader van de onderhandelingen ambtelijke stukken waren opgesteld over de afschaffing van de dividendbelasting. De oppositie denkt dat de VVD vooral bedrijven tegemoet wilde komen en daarom memo’s van ambtenaren heeft genegeerd.

Niet onlogisch

Wiebes stelde vorige week niet te weten om welke memo’s het ging en er niet over gesproken te hebben tijdens de onderhandelingen. Hij was tijdens de formatie wel betrokken bij de onderhandelingen over de belastingen. Als toenmalig staatssecretaris van Financiën kreeg hij eind augustus een speciaal memo over de effecten van het afschaffen van de dividendbelasting. Maandag gaf Wiebes aan dat het niet onlogisch is dat hij de stukken heeft ontvangen tijdens de formatie.