Percentages overgangsregeling landbouwregeling gepubliceerd

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over de percentages die gebruikt kunnen worden om de BTW te bepalen over de voorraad dieren en voorraad agrarische producten in de landbouw. De afspraken zijn gemaakt om te voorkomen dat mensen zelf ingewikkelde berekeningen moeten maken.

Als er tot 1 januari 2018 gebruik werd gemaakt van de landbouwregeling, kon bij de aanschaf van goederen en diensten geen BTW worden afgetrokken. Door een overgangsregeling kan dat misschien (voor een deel) alsnog. Goederen en diensten moeten dan wel gebruikt worden voor met BTW belaste prestaties. En er zijn facturen nodig van de aanschaf die voldoet aan de eisen voor een BTW-factuur.

De percentages zijn te vinden op lto.nl.