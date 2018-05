PERSONALIA: Mark Hoekstra naar Deloitte Forensic

Mark Hoekstra versterkt het partnerteam van Financial Advisory en Deloitte Forensic in Nederland. Hij verlaat Grant Thornton, waar hij als partner in Nederland de Advisory praktijk leidde en wereldwijd de Forensic en Cyber praktijk.

Met een sterke achtergrond op gebied van Forensic Technology en technology development gaat hij Deloitte Forensic helpen om wereldwijd cliënten te ondersteunen in situaties met een grote impact: fraude, corruptie, andere financieel economische criminaliteit, handhaving door toezichthouders en autoriteiten wereldwijd. Hoekstra zegt dat hij met deze stap kiest voor ‘de schaal waarop Deloitte inzet op innovatie en technologie binnen de Financial Advisory en Forensic dienstverlening en het trackrecord wat ze daar hebben opgebouwd’. De consistentie van de aanpak en forensic technologie wereldwijd maakt indruk als een professionele dienstverlener die internationaal dit werkterrein aanvoert.’