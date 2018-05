Privacywaakhond vreest tandeloos te zijn door geldgebrek

Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een reactie tegen NU.nl. De autoriteit reageert naar aanleiding van berichtgeving van persbureau Reuters, dat een rondje maakte onder 24 Europese privacywaakhonden. Zeventien van de 24 ondervraagde instanties zeggen dat ze op 25 mei nog onvoldoende financiering of bevoegdheden te hebben om de AVG goed te kunnen handhaven.

Klaar voor handhaving

De Nederlandse AP heeft niet aan de rondgang van Reuters meegewerkt. De privacywaakhond zegt klaar te zijn om de wet te gaan handhaven, maar vreest wel dat het budget niet toereikend is. ‘Dat is een punt van zorg’, zegt een woordvoerder tegen Nu.nl. ‘Het aantal aanvragen dat we nu hebben gekregen is al drie keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, en de wet moet nog van kracht worden.’ Veel bedrijven zijn ook nog niet ‘AVG-bestendig’.