Lakeman eist miljoenen renteswapvergoeding van ABN Amro

Swapschade B.V., het bedrijf waarmee Pieter Lakeman MKB’ers bijstaat in hun pogingen om een vergoeding te krijgen voor ondeugdelijke renteswapproducten, heeft ABN Amro gedagvaard namens tien bedrijven. Lakeman eist een schadevergoeding van € 7 miljoen.

De MKB’ers hebben schade geleden doordat ABN Amro onrechtmatig handelde, de zorgplicht schond, de gedupeerde bedrijven onjuist en onvolledig informeerde en hun bewust een speculatief en riskant product verkocht in plaats van een veilige rentecap, zo onderbouwt Swapschade de claim. Het financieel risico van renteswaps is in principe onbegrensd en door ABN Amro volledig bij de gedupeerde MKB-bedrijven gelegd, aldus Lakeman. “De bank had ze geen renteswaps, maar rentecaps moeten adviseren en verkopen. Een rentecap is een risicoloos financieel product dat de klant beschermt tegen rentestijgingen, terwijl een renteswap in alle gevallen de financiële risico’s van de klant ernstig vergroot, ten gunste van de bank.” Een cap kost gemiddeld 2,5% van de hoofdsom en MKB’ers die een renteswap kochten, waren gemiddeld meer dan 30% kwijt. “Alle door de bank verkochte swapcontracten hadden voor de ondernemer al bij ondertekening een negatieve waarde. Een deel van het vermogen werd daardoor automatisch – maar onzichtbaar voor de ondernemer – naar de bank overgeheveld. Bij de tien MKB-bedrijven in kwestie ging het om gemiddeld € 55.000. Medewerkers van de bank ontvingen voor de verkoop van renteswaps extra bonussen.” In een eerdere individuele rechtszaak is ABN Amro al veroordeeld tot een schadevergoeding van ruim zeven ton wegens de verkoop van renteswapproducten.

Swapschade tien miljard

Dat bracht de MKB’ers meteen in de problemen, aldus Lakeman: minder financiële reserves en solvabiliteit, minder kredietmogelijkheden, moeilijker vervroegd aflossen van leningen, extra kosten en een grotere kans op een faillissement. “De Nederlandse banken hebben met behulp van de negatieve startwaardes naar schatting van Lakeman meer dan één miljard euro naar zichzelf overgeheveld. Swapschade schat de algehele swapschade voor het Nederlandse MKB op minstens € 10 miljard.”

Swapschade bereidt meer procedures van met elkaar vergelijkbare zaken voor, die binnen enkele maanden worden gestart. “Men heeft willens en wetens een volstrekt inferieur en niet passend product verkocht. De onwetende klanten zijn niet gewaarschuwd voor de daaraan verbonden risico’s en niet gewezen op de niet riskante rentecaps. Het eigen belang stond voorop en de wettelijk vastgelegde zorgplicht is op een grove wijze geschonden.”

Herstelkader

Veel MKB’ers hebben in het verleden een renteswapcontract gesloten dat een bescherming bood tegen rentestijging. Het product pakte averechts uit toen de rente ging dalen, waardoor er flink bijbetaald moest worden. Rabobank, ING Bank, ABN AMRO, Volksbank en Deutsche Bank passen al schadevergoedingsregelingen toe conform het door een speciale commissie samengestelde Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK).