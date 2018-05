PERSONALIA: Heimel nieuwe voorzitter IIA Nederland

Jantien Heimel RA (44 jaar) is per 17 mei 2018 benoemd tot voorzitter van IIA Nederland. Zij volgt John Bendermacher RA (57) op, die is benoemd in de executive board van IIA Global.

Jantien Heimel (foto) is in het dagelijks leven werkzaam als Hoofd Internal Audit bij N.V. Nuon / Vattenfall. John Bendermacher is werkzaam als Hoofd Internal Audit bij ABN AMRO.

Over IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.