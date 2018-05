Minister: coulance AVG voor kleine organisaties

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, GDPR), gaat vrijdag in. Organisaties zijn vanaf dat moment verplicht om precies te documenteren welke privégegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee doen. De regels gelden niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine organisaties en instellingen, zoals lokale sportclubs. Dekker zegt niet de verwachting te hebben dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meteen boetes uitdeelt bij kleine organisaties. De minister is vooralsnog niet van plan extra geld beschikbaar te stellen aan de AP, iets waarom de waakhond heeft gevraagd om adequaat te kunnen handhaven.