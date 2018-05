EU sluit akkoord over harde bankeisen

De EU-ministers van Financiën hebben een compromis gesloten over harde eisen voor alle banken, groot en klein. Het politieke akkoord is een overwinning voor minister Wopke Hoekstra en ‘zijn’ coalitie van acht landen. Die coalitie vindt dat banken in de eurozone eerst de risico’s op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van verdere stappen in de Bankenunie, zoals een gezamenlijk depositostelsel.

Alle banken worden verplicht een extra kapitaalbuffer aan te houden die wordt aangesproken als een bank in de problemen komt. Volgens Hoekstra is die maatregel ,,een belangrijke stap om te zorgen dat de belastingbetaler nooit de rekening moet betalen’’.

De ministers onderhandelden achttien maanden over het pakket maatregelen. Hoekstra was tot donderdagnacht in Brussel in de weer met zijn Franse en Duitse collega’s en de Europese Commissie om een compromis te bereiken dat alle lidstaten over de streep zou trekken.

Bron: ANP