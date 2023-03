DNB: Nederlandse banken hebben voldoende geld

Banken en andere financiële instellingen in Nederland zijn weerbaar, hebben voldoende geld en kunnen tegen een stootje, zo laat DNB weten naar aanleiding van de overname van het noodlijdende Credit Suisse door UBS afgelopen weekend.

Of deze mededeling verontruste beleggers en marktvolgers kalmeert, valt nog te bezien. Een week terug lieten de Zwitserse toezichthouders nog weten dat de banken er veel beter voor stonden dan aan de vooravond van de kredietcrisis van 2008. Maar DNB ziet ‘ook in de ontwikkelingen van afgelopen weekeinde geen aanleiding om te twijfelen aan de weerbaarheid van de Nederlandse financiële sector’. Ook de Europese Centrale Bank (ECB) is ervan overtuigd dat de Europese bankensector staat als een huis met een ‘robuuste hoeveelheid kapitaal en

liquiditeit’.

Waardeverlies obligaties elders niet aan de orde

Bij Credit Suisse zijn de zogeheten Additional Tier 1-obligaties – die verliezen opvangen bij een faillissement – door de overname waardeloos geworden. Daarmee is 16 miljard euro aan waarde verdampt. Volgens analisten van Bloomberg gold echter alleen bij Credit Suisse en UBS dat zulke achtergestelde obligaties volledig afgeschreven kunnen worden. ‘Bij andere grote Europese en Britse banken kunnen die obligaties slechts tijdelijk worden afgeschreven of worden ze in aandelen omgezet.’ Het wegsmelten van de waarde raakt onder meer Aegon: die kan 3 miljoen euro afschrijven op de AT1-obligaties. Andere grote Nederlandse institutionele beleggers zijn niet blootgesteld aan de waardeloze obligaties.

Credit Suisse werd de afgelopen jaren geplaagd door schandalen. Zo zou de bank behulpzaam zijn geweest bij het ontduiken van vermogensbelasting.

Bron: ANP