Roep om versoepeling regels voor banken

De drie grootste economieën van de EU hebben hun verzoek gedaan in een gezamenlijke brief aan het Brusselse bestuur. Ze willen dat sommige regels worden versoepeld, zodat banken “een gelijk speelveld” hebben met andere grote economische blokken. Ze roepen de volgende Europese Commissie ook op om “af te zien van het lanceren van nieuwe grootschalige initiatieven” in de financiële sector.

Groei boven regels

Volgens financieel persbureau Bloomberg is de oproep het nieuwste teken van een wereldwijde politieke verschuiving waarbij economische groei voorrang krijgt boven regelgeving. Afgelopen week waarschuwde de Franse president Macron nog dat te veel regelgeving de concurrentiepositie in gevaar brengt. De Verenigde Staten hebben de regels op financieel gebied, die werden ingevoerd na de financiële crisis van 2008, al drastisch versoepeld.

Herhaling crisis voorkomen

Terwijl politici aandringen op groei, betogen veel toezichthouders juist dat de politieke verschuiving van regulering naar groei gevaarlijk is, omdat strenge regels nodig zouden zijn om een herhaling van de financiële crisis te voorkomen. Nieuwe risico’s zoals onrust in het Midden-Oosten en problemen met schulden moeten volgens hen zoveel mogelijk worden ingedamd.

