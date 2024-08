Wijzigingen in Nederlandse Depositogarantie

De garantie zorgt ervoor dat spaargeld tot €100.000 per persoon per bank automatisch beschermd is in geval van een bankfaillissement. In bepaalde situaties wordt dit bedrag tijdelijk verhoogd met €500.000.

De verhoogde bescherming van €500.000, die al gold bij aan- en verkoop van een eigen woning, wordt nu uitgebreid naar andere situaties, zoals pensioen, ontslag, huwelijk, of uitkeringen door verzekeringen of schadevergoedingen. Bovendien wordt de termijn van deze tijdelijke verhoging verlengd van drie naar zes maanden.

Meer aanpassingen

Daarnaast krijgen rekeninghouders nu vijf jaar de tijd om hun geld op te vragen via de Depositogarantie, en wordt het voor de uitvoerder, De Nederlandsche Bank (DNB), makkelijker om het uitkeringsproces te beheren. Niet-natuurlijke personen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals maatschappen of vennootschappen, worden voortaan als één depositohouder beschouwd en vallen onder dezelfde bescherming van €100.000 per bank.

De eerste wijzigingen treden in werking op 1 september 2024, terwijl de wijziging voor niet-natuurlijke personen later zal ingaan via een Koninklijk Besluit. De volledige wetswijziging is hier te vinden.