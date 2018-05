Exact levert snelste boekhoudpakket

Exact Online is het boekhoudprogramma waarmee ondernemers de boekhouding het meest kunnen automatiseren. Dat blijkt uit een onderzoek van Appwatching onder 25 boekhoudprogramma’s voor ZZP’ers MKB’ers.

Appwatching, een online platform op het gebied van bedrijfssoftware, onderzocht aan de hand van vijftien functionaliteiten in hoeverre ondernemers de boekhouding kunnen automatiseren. “Exact Online is het best op weg naar handsfree boekhouden en zorgt voor de grootste tijdsbesparing op de boekhouding”, concluderen de onderzoekers.

Handsfree boekhouden is het boekhouden van de toekomst, aldus Appwatching: de ondernemer hoeft geen handelingen meer uit te voeren. De onderzoekers wilden weten of de huidige boekhoudpakketten dat kunnen leveren. In de categorie robotic accounting categorie konden elektronische BTW-aangifte, realtime automatische bankkoppeling, inkomende UBL-facturen en machine learning de meeste punten opleveren. “Dit is zo bepaald omdat ondernemers deze functionaliteiten dagelijks of per kwartaal gebruiken en daarmee vaker dan andere functionaliteiten in de categorie. Deze functionaliteiten zijn dus bepalend voor de snelheid van het boekhouden.”

Exact scoort op belangrijkste punten

De pakketten konden een maximale score halen van 64 punten, verdeeld over de categorieën semi-automatisch boekhouden, automatisch boekhouden en robotic accounting. Exact Online scoorde 49 punten. Op de gedeelde tweede plaats staan iMUIS Online, Minox en Reeleezee met 44 punten. Cash, InformerOnline en Moneybird haalden 42 punten. “Exact weet voornamelijk hoog te scoren omdat het over de belangrijkste functionaliteiten, realtime automatische bankkoppeling, inkomende UBL-facturen en machine learning, beschikt. Dit zijn dé functionaliteiten die het boekhouden sneller maken en dus de meeste punten opleveren.”

Jaarrekening deponeren meestal niet geautomatiseerd

Opvallend vond Appwatching dat het opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening in elk boekhoudprogramma kan, maar dat Unit4 en DigiBTW geen BTW-overzicht tonen. “Het indienen van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zonder dat daar een derde partij aan te pas moet komen is slechts mogelijk in één boekhoudprogramma, namelijk Gere-geld. Ook het doen van elektronische BTW-aangifte zonder dat daar een derde partij aan te pas moet komen is slechts mogelijk in één boekhoudprogramma, namelijk DigiBTW.”