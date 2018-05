Lakeman: geen benoeming De Swaan wegens rol in renteswap-schandaal

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Swapschade vindt dat Tom de Swaan vanwege zijn rol in het renteswap-schandaal géén voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO kan worden. In een brief vraagt hij de leden van de financiële commissie van de Tweede Kamer dinsdag om de voorgenomen benoeming van De Swaan bij de staatsbank te verhinderen.

Sinds 2001 verkocht ABN AMRO onder verantwoordelijkheid van De Swaan 7000 ondeugdelijke renteswaps aan MKB-bedrijven. De daaruit voortvloeiende schade bedraagt 3 miljard euro. Lakeman noemt de voorgenomen benoeming een affront jegens het Nederlandse bedrijfsleven.

In een zaak die hij namens tien gedupeerde MKB-bedrijven voert stelde Lakeman recent dat ABN AMRO onrechtmatig handelde, de zorgplicht schond, de gedupeerde bedrijven onjuist en onvolledig informeerde en hen bewust een speculatief en riskant product (renteswap) verkocht in plaats van een veilige rentecap.

‘Arrogantie’

Lakeman vindt het van arrogantie getuigen dat ABN AMRO in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen uitgerekend bij De Swaan uitkwam: “Hij was in de periode 1999-2006 CFO van de bank en stond mede aan de wieg van de verkoop van de volstrekt ondeugdelijke renteswaps. Zijn bank verkocht willens en wetens een volstrekt inferieur product. Mede door toedoen van De Swaan zijn de onverantwoord grote risico’s volledig bij de gedupeerde MKB-bedrijven gelegd.” Volgens Stichting Swapschade hadden alle door ABN AMRO aan MKB-bedrijven verkochte swapcontracten al bij de ondertekening een negatieve waarde. Een deel van het vermogen werd automatisch – maar onzichtbaar voor de ondernemer – naar de bank overgeheveld. Medewerkers van de bank ontvingen voor de verkoop van renteswaps extra bonussen.

Lakeman noemt De Swaan ‘de minst in aanmerking komende kandidaat voor de functie van hoogste interne toezichthouder bij ABN AMRO’. De voorzitter van Stichting Swapschade ziet de voorgenomen benoeming als ‘een regelrechte belediging aan het adres van met name het MKB’ en vreest dat een benoeming van De Swaan leidt tot een verdere vertraging van de afwikkeling van het renteswap-dossier. Hij doet een beroep op de leden van de vaste Kamercommissie voor financiën om de voorgenomen benoeming van De Swaan te blokkeren.

De Nederlandse banken hebben met behulp van de negatieve startwaardes naar schatting van Lakeman meer dan één miljard euro naar zichzelf overgeheveld. Stichting Swapschade schat de algehele swapschade voor het Nederlandse MKB op minstens 10 miljard euro.