Deze 2 marketingfouten ondermijnen uw succes als accountant

We vertelden u eerder al hoe u als accountant een efficiënte marketingstrategie ontwikkelt om u door persoonlijkheid en expertise te onderscheiden van de concurrentie. Naast dat lijstje do’s zijn er echter ook enkele don’ts: fouten in uw marketingbeleid die u als accountant moet vermijden. Er zijn namelijk twee grote vergissingen die accountants vaak maken, terwijl u deze heel eenvoudig kunt vermijden.

Fout #1: U verkoopt uzelf als “accountant”

Natuurlijk bent u een accountant – maar u bent ook meer dan dat, en uw marketingstrategie moet zich richten op elementen in dat bredere kader. Vaak zijn uw klanten namelijk niet per se op zoek naar een accountant, maar wel naar een concrete oplossing voor een bepaald probleem. Soms kan alleen een accountant die specifieke hulp bieden, maar beseffen uw potentiële klanten dat niet. Uw marketingstrategie moet dus benadrukken wat u als accountant kunt doen, hoe u anderen kunt helpen.

Vergelijk het met de reclamecampagnes van luchtvaartmaatschappijen: zij verkopen u een zitje op hun vliegtuig, maar zullen daar nooit hun marketing op toespitsen. U zult hen nooit horen verkondigen dat u nú moet boeken om te kunnen genieten van een zacht stoeltje in economy class met een handig leeslampje en uitklapbaar tafeltje. In de plaats daarvan focust hun marketingbeleid op een abstracter gegeven: als u een vlucht boekt, reserveert u niet zomaar een plekje op een toestel – u krijgt toegang tot een plek op deze planeet met een eigen cultuur, waar nieuwe herinneringen op u wachten.

Als accountant moet u proberen om diezelfde logica te volgen. U vertegenwoordigt een financiële dienstverlening, maar zorg ervoor dat uw marketingstrategie ook het bredere plaatje schildert. Wat klinkt beter: “Ik verzorg uw boekhouding” of “Ik verzorg niet alleen uw boekhouding, maar help u ook om uw winstmarge te vergroten”?

De meeste accountants beperken zich tot de eerste boodschap, en daar ligt een uitgelezen mogelijkheid voor u om uzelf beter te profileren. Zet uw expertise in de verf op uw website en vertel uw doelpubliek waarom uw diensten waardevol en onmisbaar zijn. Zodra de potentiële klant begrijpt dat u méér bent dan een financiële service tegen een bepaalde prijs, en dat u dé persoon bent die hun boekhoudproblemen kan oplossen en het overzicht kan bewaren – dan zit uw pijl in de roos.

Fout #2: U bent een verkoper, en geen “dokter”

Stel u even voor dat u de eigenaar bent van een restaurant. Chaos en hectiek regeren in de keuken: obers rennen over en weer met overvolle dienbladen, messen dansen een vingervlug ballet over een lading aardappelen, en de hoeveelheid bestellingen neemt snel toe – net als uw stressgevoel.

En dan gaat uw telefoon: “Hallo, ik ben X van XYC Accounting. Wij zijn een lokaal bedrijf en ik vroeg me af of wij u onze diensten mogen aanbieden? Heeft u een minuutje tijd?”

Hoewel de accountant ongetwijfeld de beste bedoelingen heeft, is de conversatie op dat moment wellicht al voorbij – voornamelijk omdat het de accountant was die eerst belde. Natuurlijk heeft cold calling zijn verdiensten, maar het is een beter idee om via uw marketingstrategie uw potentiële klanten zodanig nieuwsgierig te maken dat zij u bellen – en niet andersom.

Wees een dokter, geen verkoper. Geen enkele dokter belt willekeurig mensen op met de vraag “Hey, ik heb zonet het laatste nieuwe antibioticum gekregen! Is er bij u thuis iemand ziek die het wil proberen?” Integendeel – het is altijd de omgekeerde situatie die voorvalt: u bent ziek en heeft hulp nodig, dus u belt de dokter en maakt een afspraak. Vervolgens luistert u naar wat de dokter te zeggen heeft, en respecteert u zijn of haar advies, zodat u snel geneest.

Hoe kunt u meer “dokter” zijn in uw marketingaanpak? Door niet in de val van Fout #1 te trappen: laat op uw website en social-mediakanalen zien dat u zoveel meer bent dan een extra uitgave voor uw klanten. Toon dat u een probleemoplosser bent – zodra een potentiële klant een bepaald probleem heeft dat u in uw marketingstrategie heeft aangekaart, zal hij of zij aan u denken en zélf die telefoon bij de hand nemen.

Bent u op zoek naar nieuwe klanten?

Het winnen van nieuwe klanten kan tijdrovend zijn, dus helpen wij u graag. Laat de klantenwerving maar aan ons over. Op ons platform kunt u een groot aantal opdrachten van potentiële klanten terugvinden – het is gemakkelijk en bespaart u veel tijd. Registreer vandaag nog voor onze demoversie en bekijk live alle lopende zaken.