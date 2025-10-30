40% van de accountancyleiders onzichtbaar op LinkedIn

Van Geenhuizen analyseerde de social media- en LinkedIn-activiteit van CEO’s, bestuurders en managing partners van de 50 grootste accountantskantoren van Nederland. De bevinding dat 40% van deze leiders in het afgelopen jaar nul posts heeft gedeeld, noemt Van Geenhuizen ‘schokkender dan verwacht’.

Uitdagingen groot

De onzichtbaarheid van deze topbestuurders staat in schril contrast met de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, stelt hij. De accountancy kampt met een structureel grotere vraag naar talent dan het aanbod. Cijfers van de Exact MKB Barometer 2024 laten zien dat 59% van de accountantskantoren te maken heeft met een personeelstekort. Dit tekort leidt er bij 40% van de kantoren toe dat de kwaliteit van het werk lager is, en bij 24% stagneert het de groei van de organisatie.

De onderzoeker stelt dat leiderschap in deze tijd om zichtbaarheid vraagt om vertrouwen uit te stralen, medewerkers aan te trekken en bedrijfsdoelen te communiceren. In een tijd waarin 82% van de stakeholders verwacht dat leiders bedrijfswaarden communiceren via social media, stuurt onzichtbaarheid een signaal van ontoegankelijkheid en afstand. Bovendien vindt 86% van de medewerkers het leiderschap ‘open en eerlijk’ wanneer de leider actief is op sociale media.

Groeimotor

De analyse benadrukt dat zichtbaarheid een cruciale strategische rol speelt, met een duidelijke zakelijke impact. 71% van de zakelijke beslissers koopt eerder bij een bedrijf waarvan de CEO actief is op sociale media. Van Geenhuizen concludeert dat onzichtbare leiders hierdoor 7 van de 10 potentiële klanten kunnen verliezen aan concurrenten met een zichtbare CEO. Ook vertrouwen is belangrijk: 65% van de mensen vertrouwt een post van een CEO meer dan een corporate persbericht. Tot slot is online zichtbaarheid ook goed voor het aantrekken van talent. De meeste kandidaten (82%) onderzoeken leiders online voordat ze solliciteren. Bedrijven met actieve CEO’s trekken toptalent 50% sneller aan en worden 4x vaker gekozen als werkgever.

Lichtpunten

Niet alle leiders zijn onzichtbaar. Het onderzoek benoemt een ‘Top 10’ van leiders die aantonen dat het wel kan. Mensen als Patrick Gabriels (38 posts en 560.000+ impressies in het afgelopen jaar) en Fou-Khan Tsang (53 posts en 414.000+ impressies) laten zien dat zij met een relatief geringe tijdsinvestering van ‘misschien één uur per maand’ hun employer brand en vertrouwen versterken. De top 10 meest zichtbare leiders wist gezamenlijk in één jaar tijd meer dan 2,6 miljoen mensen te bereiken.

Klik hier voor de top 25 van meest zichtbare accountancyleiders.