The Others ontwikkelt communicatiestrategie Baker Tilly

Baker Tilly wil zijn naamsbekendheid en de merkkennis vergroten. Reclamebureau The Others ontwikkelde een campagne.Volgens het creatieve bureau staan de dagelijkse dilemma’s van ondernemers centraal in het opgeleverde concept. Het campagneconcept luidt: ‘de vragen van nu en de antwoorden voor morgen’. Met deze boodschap hoopt Baker Tilly de relevante doelgroepen, voor bij het mkb, aan te spreken. The Others heeft de campagne, de strategie en concept tot uitvoering ontwikkeld en vertaald in alle merkuitingen. Volgens Alewijn Eijgenraam van The Others leidt dit tot een optimale merkherkenning door de sterke visuele identiteit die in alle communicatiedragers en media wordt ingezet.

Op de website van Baker Tilly valt onder meer te lezen: ‘Wij helpen ondernemend Nederland nu de keuzes te maken voor morgen. Omdat wij zelf ook ondernemer zijn, begrijpen wij met welke dilemma’s u te maken heeft. Bijvoorbeeld rondom groei en overname, het al dan niet investeren op dit moment of het sturen van uw bedrijf op basis van uw intuïtie of juist op data. Onze experts helpen met deze dilemma’s en kijken samen met u naar de best passende oplossing. Zo kunt u zich met een gerust hart focussen op uw onderneming om morgen nog beter te zijn.’