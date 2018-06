Informer lanceert betaling btw-aangifte met iDeal voor al haar klanten

Softwareleverancier Informer maakt het voor alle gebruikers van InformerOnline mogelijk om de tweede btw-aangifte van 2018 volgens de nieuwe manier van de Belastingdienst in te dienen. Daardoor kan de btw-aangifte nu ook direct online met iDeal aan de Belastingdienst betaald worden.

Pilot

De officiële pilot van de Belastingdienst voor de verbeterde btw-aangifte is in samenwerking met Stichting Zeker-OnLine en een aantal softwareleveranciers waaronder Informer begin 2018 gestart. Tijdens de aangifte van afgelopen kwartaal konden speciaal geselecteerde pilotgroepen met ondernemers voor het eerst aangifte Omzetbelasting doen op de nieuwe manier van de Belastingdienst.

Het doel van de Belastingdienst is om ondernemers zelf online te laten boekhouden en vervolgens een koppeling te maken tussen de boekhouding, de aangifte en de betaling van de btw. Om ondernemers aan te moedigen zelf hun boekhouding te laten doen worden ingewikkelde belastingtermen en rubrieken in de aangifte vervangen door termen die beter bij de leefwereld van een ondernemer passen. “Vertragingen bij de bank en boetes wegens een te late betaling worden met de nieuwe aangifte tegengegaan. We zijn blij dat de Belastingdienst deze stappen neemt om het aangifteproces voor ondernemers die zelf boekhouden te verbeteren,” aldus Remco Frühauf, CEO van Informer.

Versnelde invoering voor tweede kwartaal 2018

Na uitgebreid overleg tussen Informer en de Belastingdienst is besloten om de verbeterde btw-aangifte versneld beschikbaar te maken voor alle gebruikers van Informer. Hiermee kunnen vanaf nu alle ondernemers die boekhouden met InformerOnline profiteren van een snellere en eenvoudigere btw-aangifte.

Ook voor ondernemers die nog geen InformerOnline gebruiken is het nog steeds mogelijk om met InformerOnline deel te nemen aan de officiële pilot van de Belastingdienst.