Reorganisatieleed zette belastingambtenaar aan tot mega-verduistering

Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen een medewerker van de Belastingdienst die bijna €20 miljoen euro achterover drukte. Van het geld nog steeds geen spoor, meldt Omroep Gelderland. De fraude werd gepleegd door een ex-belastingambtenaar en een Griekse restauranthouder, die samen met een Turkse zwager ‘een goeie slag’ dachten te slaan.

De ambtenaar stortte het bedrag in 2014 op de rekening van een Grieks restaurant in Arnhem. Meteen daarna werd €19,5 miljoen doorgestuurd naar twee rekeningen in Turkije. Voor de rechtbank zei de ex-ambtenaar dat hij het bedrag van 19,5 miljoen aan ‘teruggaaf’ bewust had gekozen. Volgens hem werden bedragen onder de €20 miljoen nauwelijks gecontroleerd. De Rabobank sloeg na een week wel alarm over de verdachte overboekingen.

Reorganisatieleed

In een interview zei de man tegen Omroep Gelderland dat hij zijn werk niet meer leuk vond. Egon D.: ‘De sfeer was heel anders door die reorganisatie bij de Belastingdienst. Ik mocht ondernemers die met vragen belden niet meer helpen, maar ik moest ze naar internet verwijzen.’ Bovendien werd zijn afdeling opgeheven en ging zijn collega, met wie hij al jaren samenwerkte, met pensioen.

Geping van de lift

De flexplekken vond hij een plaag: ‘Als je te laat komt, zit je de hele dag naast de lift. Gek werd ik van dat geping van die lift.’ Zijn plan kwam voort uit frustratie, vertelde hij na zijn aanhouding. ‘Ik was het zat, de veranderingen, het nieuwe werken, naar een andere afdeling toe. Ik zat toen te denken: het sluit hier over anderhalve maand en dan komt niemand er meer achter’, aldus de berichtgeving van Omroep Gelderland. Daarom vroeg hij een bevriende hotel- en restauranteigenaar als partner in crime. Die sluisde het geld door naar zijn Turkse zwager. Dit familielid tilde zijn partners in Nederlandse partners op hun beurt en wist zo’n €1,3 miljoen op te nemen voor zijn rekeningen werden geblokkeerd.

Rechtshulpverzoeken

Dat het geld tot nu toe niet terug te halen was, komt volgens het Openbaar Ministerie door rechtshulpverzoeken aan Turkije die weinig uithalen. Volgens het OM is de reputatie van de Belastingdienst aangetast doordat een van hun eigen ambtenaren voor een ‘duizelingwekkend’ bedrag fraudeerde. De strafeis is daarom vijf jaar cel. Tegen de restauranteigenaar is drie jaar gevangenisstraf geëist.

Vier ogen-principe

Volgens de Belastingdienst zijn alle grote uitbetalingen opnieuw bekeken. Daar zitten geen andere fraudegevallen tussen. Een onderzoek bracht wel naar voren dat systemen moeten worden aangepast, omdat ze zijn gericht ‘op foutherstel, maar niet op het voorkomen van fraude’. Welke maatregelen er genomen zijn, wilde de Belastingdienst tegenover Omroep Gelderland niet bekendmaken. Wel zegt de dienst dat er scherper op het ‘vier ogen-principe’ wordt gelet en dat ook lagere bedragen beter worden gecontroleerd.