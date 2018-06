Financials gaan klimaatimpact beleggingen rapporteren

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren. Daarmee willen ze een bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen: minimaal 49% CO2-reductie in 2030 en 100% in 2050. De partijen hebben de afspraken vastgelegd in de Spitsbergen Ambitie. Die wordt dinsdag aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad.

In april is een groep van 33 bestuurders en managers uit de financiële sector op expeditie geweest in Spitsbergen, onder leiding van klimaatjournalist Bernice Notenboom en adviseur Anita de Horde. “Daarna zijn verschillende andere financiële instellingen aangehaakt om de Spitsbergen Ambitie mede te ondertekenen. De komende tijd zullen nog meer financiële instellingen aanhaken”, aldus het initiatief Spitsbergen 2.0. Onder de deelnemers zijn Aegon, het Amsterdam Institute of Finance, ASN, ASR, AXA, BNG, BNP Paribas, ING, NEKK en Triodos.

Klimaatimpact wetenschappelijk onderbouwd

Volgens ASN Bank-directeur Arie Koornneef gaan de deelnemers volgens wetenschappelijke methoden de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen inzichtelijk maken. Er wordt gebruik gemaakt van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets. Dat is een internationaal initiatief om klimaatreductiedoelen te stellen in lijn met de wetenschap. Daarmee moeten de doelen die zijn vastgelegd in het akkoord van Parijs worden gehaald. “Het voornemen is om minimaal op halfjaarlijkse basis de voortgang te bespreken, alsook dilemma’s en kennis te delen.”