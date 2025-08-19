Milieudefensie wil klimaatplannen vervuilers zien

Milieudefensie wil een nieuwe klimaatcrisis-index opstellen en vraagt daartoe de klimaatplannen op van 28 grote bedrijven die in de ogen van de organisatie voor veel vervuiling zorgen.

De eerste index werd in 2022 gepubliceerd en daaruit bleek dat de klimaatplannen van alle bedrijven op de lijst van Milieudefensie tekortschoten. “De bedrijven gaan nu weer langs de meetlat. Net als drie jaar geleden gaat het onafhankelijke onderzoeksbureau NewClimate Insitute de klimaatplannen doorrekenen. De resultaten worden begin 2026 verwacht.”

‘Eigen toekomst op het spel’

De aangeschreven bedrijven zijn ABN Amro, ABP, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, BAM Groep, Boskalis Westminster, BP, Cargill, Dow, ExxonMobil, FrieslandCampina, KLM, LyondellBasell, NN Group, PfZW, Rabobank, RWE, Schiphol, Stellantis, Tata Steel, Unilever, Uniper, Vattenfall, Vion, Vitol, Vopak en Yara. “Bedrijven zetten hun eigen toekomst op het spel als ze geen klimaatplan in lijn met het klimaatakkoord van Parijs hebben. Recente juridische uitspraken zoals die van het Internationaal Gerechtshof onderstrepen dat.”

Risico’s op aansprakelijkheid

Milieudefensie wijst op een uitspraak in een zaak van een Peruaanse boer tegen energiebedrijf RWE en op de eigen rechtszaak tegen Shell. Klimaatadvocaat Roger Cox: “Deze juridische uitspraken maken duidelijk dat mensen het recht hebben om beschermd te worden tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar ze laten ook zien wat voor enorme risico’s grote vervuilers lopen. Bedrijven kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de klimaatschade die zij aanrichten. Zij zullen bovendien politiek onder een vergrootglas komen te liggen en met snel veranderende klimaatregelgeving te maken kunnen krijgen. De maatschappelijke zorgplicht en goed risicomanagement dwingen bedrijven tot beter klimaatbeleid.”

Criteria

Milieudefensie wil de plannen uiterlijk 30 september hebben. Bedrijven scoren goed als uit hun klimaatplannen blijkt dat ze hun CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 48% terugbrengen ten opzichte van 2019 en naar netto-nul in 2050. Financiële instellingen hebben in de ogen van Milieudefensie een goed klimaatbeleid als zij hun directe en indirecte CO2- en CO2-equivalentenuitstoot (scope 1, 2 en 3) verlagen op dezelfde wijze bedrijven uit de ‘reële economie’. “Daarnaast stoppen zij per direct met het financieren en faciliteren van clientèle die betrokken is bij de expansie van kolenwinning en/of het openen van nieuwe olie- en gasvelden. Daarnaast wordt van financiële instellingen verlangd dat zij in 14 verschillende economische (sub-)sectoren emissiereducties bewerkstelligen die voor 2030, 2035, 2040 en 2050 tenminste gelijk zijn aan de emissiereducties die voor die sectoren voorzien zijn in het Net Zero Emissions-scenario (2023) van het Internationaal Energie Agentschap.”

Economische impact

Klimaatverandering kan het bruto binnenlands product met 19% tot 50% laten krimpen in de komende 25 jaar, aldus Milieudefensie. “Accountants wijzen op de bedrijfseconomische impact van klimaatverandering op grote ondernemingen en de noodzaak tot transparantie over de bijbehorende (financiële) risico’s.”

In 2022 scoorden AkzoNobel, BAM, DSM, Stellantis en Tata Steel een onvoldoende op de index en daarmee waren zij koplopers. Andere bedrijven, zoals KLM, Unilever, BP, maar ook ABN Amro, ING en Atradius scoorden ‘gevaarlijk’ tot ‘heel gevaarlijk’. In het laatste geval versnelt een bedrijf gevaarlijke klimaatverandering.