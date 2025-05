‘Europese banken kunnen klimaatrisico’s niet goed inschatten door gebrek aan data’

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft een ESG-dashboard gelanceerd om klimaatgerelateerde risico’s in de Europese bankensector beter in kaart te brengen. Maar volgens Danny Janssen van ForvisMazars valt er op dat dashboard het nodige af te dingen.

Gevolgen van klimaatverandering zijn geen vaag toekomstbeeld meer, maar een concreet risico – denk aan strengere duurzaamheidsregels, veranderende marktvraag of schade door extreem weer. Banken moeten de klimaatrisico’s kunnen inschatten. Daartoe is een dashboard ontwikkeld, dat gegevens gebruikt die banken verplicht moeten aanleveren in hun ESG-rapportages. Het dashboard kijkt naar zogeheten transitierisico’s (bijvoorbeeld wat er gebeurt als klimaatwetgeving strenger wordt) en fysieke risico’s (zoals schade door extreem weer).

Uit de eerste gegevens blijkt dat gemiddeld 61 procent van de bancaire leningen in Europa nog steeds naar sectoren gaat die bijdragen aan klimaatverandering. Nederlandse banken behoren tot de uitschieters met een aandeel boven de 70 procent.

Het dashboard komt op een lastig moment, meent Danny Janssen. Hoewel de EBA duidelijk maakt dat dit hulpmiddel banken moet ondersteunen, worden de Europese duurzaamheidsregels (CSRD en de bijbehorende EU-taxonomie) fors afgeschaald. Bedrijven hoeven straks mogelijk minder informatie over hun klimaatimpact aan te leveren, terwijl juist die data onmisbaar zijn voor banken om risico’s goed te kunnen inschatten.

Lastig moment

Zonder die data moeten banken terugvallen op ESG-ratings of sectorbenchmarks, maar daar zitten veel haken en ogen aan, aldus Janssen. Die modellen zijn vaak niet transparant, gebaseerd op oude of onvolledige data en geven weinig houvast over toekomstige risico’s. Daardoor dreigen banken hun beslissingen over leningen te moeten baseren op onvolledige of onbetrouwbare informatie. In 2007 zagen we al dat het gebruik van rating agencies voor met name voorspellingen, gebaseerd op data die alleen terugkijkt op risico’s die zich al hebben voorgedaan, ontoereikend waren.

Volgens Janssen is het belangrijk om ondanks de politieke tegenwind vast te houden aan een Europees eenduidig rapportagekader voor bedrijven. Zowel financiële instellingen als niet-financiële instellingen zouden geholpen zijn bij een beter inzicht in de klimaatrisico’s die er spelen. Alleen dan kunnen banken hun verantwoordelijkheid nemen, risico’s naar beste inschatting bepalen en de transitie naar een duurzamere economie goed financieren. Het ESG-dashboard noemt hij een stap vooruit, “maar zonder een solide informatiebasis blijft het voor banken alsof ze varen in dichte mist, zonder het licht van een vuurtoren – met alle risico’s van dien.”