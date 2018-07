De Amersfoortse koppelt salarissoftware en administratie collectieve inkomensverzekeringen

De Amersfoortse heeft als eerste inkomensverzekeraar een koppeling ontwikkeld tussen de salarissoftwarepakketten van werkgevers en het administratiesysteem van de collectieve inkomensverzekeringen, meldt het bedrijf. Bij deze salariskoppeling worden de medewerkersgegevens uit het salarissoftwarepakket een keer per maand automatisch in de administratie van De Amersfoortse overgezet en verwerkt in de verzekering(en) van de werkgevers. Tot nu toe moesten werkgevers deze gegevens handmatig aanleveren.

Door de salariskoppeling worden de wijzigingen van medewerkersgegevens, salariswijzigingen en in- en uitdiensttredingen automatisch vanuit het salarissoftwarepakket in het administratiepakket van De Amersfoortse gezet. Werkgevers hoeven deze gegevens niet meer handmatig in Mijn Amersfoortse in te voeren. Ook de periodieke verrekening van de premie gebeurt automatisch. Alle medewerkers, die onder de dekking van de verzekering vallen, zijn automatisch meeverzekerd. Bij een ziekmelding is er geen onduidelijkheid meer of een medewerker wel of niet is aangemeld. Ook is de kans op fouten aanzienlijk kleiner.

Accountants

De Amersfoortse heeft hiervoor samengewerkt met een aantal gerenommeerde accountants en salarisadministrateurs. Alfa Accountants en Adviseurs, Avant groep, b+p Belastingadviseurs, BDO Accountants en Belastingadviseurs B.V., Flynth adviseurs en accountants B.V. en VvAA Belastingadviseurs en consultants B.V hebben in de eerste fase meegewerkt aan het realiseren van de koppeling. Daardoor kunnen er op dit moment een drietal salarissoftwarepakketten aan de administratie van De Amersfoortse worden gekoppeld: Loket.nl, AFAS en Nmbrs.

Het is de bedoeling dat dit binnenkort ook voor andere softwarepakketten mogelijk wordt. Hiervoor is De Amersfoortse in gesprek met diverse partners. De koppeling van de salarissoftwarepakketten aan de administratie van De Amersfoortse is nu alleen nog mogelijk voor de Verzuimverzekering. De eerste stappen zijn inmiddels gezet om dit ook mogelijk te maken voor andere verzekeringsproducten.