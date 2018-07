Lager gebruikelijk loon DGA mag bij ziekte

DGA’s die aantoonbaar minder kunnen werken door ziekte, kunnen zichzelf soms een lager gebruikelijk loon toekennen. Dat blijkt uit de zaak financieel dienstverlener, waarin de rechter een naheffingsaanslag van tafel veegde.

De DGA kreeg in 2010 last van een oogaandoening. In 2012 werd hij geheel arbeidsongeschikt verklaard. Over 2011 ontving hij een loon van ruim € 16.500. De inspecteur vond echter dat het €41.000 moest zijn en legde een naheffingsaanslag voor de loonheffingen op.

Parttime en simpele klusjes

De bv stond op het standpunt dat de €16.000 wel redelijk was en ging tegen de naheffingsaanslag in beroep bij de rechtbank. Volgens de onderneming was het loon redelijk, omdat de directeur alleen nog parttime kon werken. Ook de aard van de werkzaamheden veranderde. Hij deed simpele klusjes, zoals de post openen en de telefoon opnemen. De inspecteur vond dat de bv dit alles niet voldoende aannemelijk had gemaakt. De bv vond dat de nieuwe werkzaamheden vergelijkbaar waren met die van een ‘office manager’, met bijbehorend salaris van € 32.000 voor een fulltime werknemer. De rechtbank volgde die redenering. Omdat de behandeling van de DGA al in 2010 begon en in 2012 leidde tot volledige arbeidsongeschiktheid, vond de rechter het aannemelijk dat de DGa in 2011 ongeveer 20 uur per week werkte. Zeker omdat er een andere werknemer was aangenomen om de werkzaamheden deels over te nemen. Minder van belang was dat de man wel bestuurshandelingen bleef verrichten. Ook het feit dat de omzet weinig was gedaald, was minder van belang. Een loon van € 16.500 was daarom voor de werkzaamheden van de DGA helemaal niet zo gek in de ogen van de rechtbank, die daarop een streep zette door de naheffingsaanslag.