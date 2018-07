Belastingdienst geeft zeer vermogenden extra aandacht

De Belastingdienst gaat extra mensen aantrekken om als aanspreekpunt te fungeren voor families met een vermogen van meer dan € 25 miljoen. Daarmee moet het bewust omzeilen van belasting worden tegengegaan, maar volgens de fiscus biedt het vermogenden ook gemak.

Met een wervingscampagne worden nieuwe medewerkers gezocht voor het programma Zeer vermogende personen (ZVP). “Deze doelgroep krijgt een vorm van individuele klantbehandeling. Zo kan de Belastingdienst gericht ingrijpen bij het bewust niet voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving. Voor vermogende personen wordt het hierdoor juist makkelijker om hun fiscale verplichtingen na te komen.” Het ZVP-programma is in 2014 gestart, mede naar aanleiding van het advies van de Organisatie voor de economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) om aparte behandelteams voor de zeer rijken in te stellen. Bij de Belastingdienst telt dat team nu negen medewerkers, maar dat wordt gefaseerd uitgebreid tot 65.

Breder beeld opbouwen

Volgens programmamanager Jan Bijmans kun je niet alleen vanuit de aangifte werken. “Je moet een breder beeld opbouwen van de zeer vermogende personen.” Belangrijk zijn daarbij veiligheid, het in stand houden van het vermogen en de overdracht ervan naar de volgende generatie. “Het is een groep die over het algemeen niet alleen door fiscale motieven wordt gedreven. Veel belangrijker vinden zij het om vooraf zekerheid te krijgen over de fiscale gevolgen van bijvoorbeeld een grote schenking, de overdracht van aandelen in de familie of het oprichten van een stichting voor goede doelen. Het is daarom belangrijk om schenk- en erfbelasting, en het toezicht op gerelateerde ANBI’s volledig in de aanpak te integreren.”

ZVP’ers goed voor een derde vermogen

Volgens de fiscus telt de doelgroep (zeer vermogende families, dotcommiljonairs, profvoetballers of bekende Nederlanders) 3.400 huishoudens, die samen een derde van al het vermogen in aanmerkelijk belang in Nederland bezitten. “Zij krijgen individuele aanspreekpunten; deskundige medewerkers met een brede fiscale kennis. Bij deze aanspreekpunten kunnen ZVP’ers of hun adviseurs met hun fiscale vragen terecht.”