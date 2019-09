‘Ambtenaren ministerie van Financiën manipuleerden onderzoek toeslagenaffaire’

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben passages uit een conceptrapport van auditors van de Belastingdienst over de toeslagenaffaire geschrapt, uit vrees dat de onderdelen van het onderzoek later alsnog op tafel zouden komen. Dat blijkt uit documenten die staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft vrijgegeven aan RTL Nieuws en Trouw.

Onder druk van de Tweede Kamer zegde Snel in maart een nieuw groot onderzoek toe naar het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst. De staatssecretaris lag flink onder vuur vanwege het handelen van de Belastingdienst richting een groep ouders. In 2011 kreeg de GGD signalen dat een gastouderbedrijf uit Eindhoven fraude pleegde met toeslagen.

Passages over autorisaties

Bij een tweede inspectie bleek dat niet te kloppen, maar de kinderopvangtoeslag van 302 gezinnen was toen al een tijd stopgezet. De Belastingdienst besloot daartoe op basis van verouderde informatie. Bovendien vroeg de fiscus geld terug dat al was uitgekeerd.

Nu blijkt dat ambtenaren van Snel doelbewust passages over autorisaties schrapten in concept-verslagen van de auditors, omdat het niet handig zou zijn als dit later alsnog bekend zou worden. Letterlijk stelt één van de ambtenaren: ‘Ik heb in rood wat aanpassingen gedaan, om e.e.a. verder aan te scherpen, maar ook met het oog op het eventueel moeten verstrekken van dit stuk. Wat ik heb weggehaald is het onderzoek naar de autorisaties.’ Eerder beweerde Snel nog dat onderzoekers ‘geen strobreed’ in de weg was gelegd.

Reactie Snel

In een Kamerbrief schrijft Snel dat het onderzoek naar de autorisaties ‘geen toegevoegde waarde’ had: ‘In overleg met de EDP-auditors is prioriteit gegeven aan de specifieke zoekopdracht naar zo veel mogelijk documenten binnen het CAF 11-project. Het onderzoek naar de autorisaties had in dat kader geen toegevoegde waarde en is daarom na afstemming met de EDP-auditors buiten beschouwing gelaten.

De Wob-documenten bevestigen mijn eerdere conclusie dat er geen sprake was van beperkingen of belemmeringen in het EDP-onderzoek om de systemen van Toeslagen te doorzoeken op documenten over het CAF 11-project.’

Bron: RTL/ANP