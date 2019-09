Juridisch oordeel Nederlandse belastingdeals met multinationals

Of Nederland Starbucks fiscaal bevoordeeld heeft en daarmee, ook voor andere multinationals, fungeert als belastingparadijs? De Europese Commissie oordeelde eerder van wel. Het Gerecht van de EU in Luxemburg bepaalt dinsdag of dit oordeel terecht was. Dat meldt het FD.

In 2015 oordeelde de Europese Commissie dat Starbucks Manufacturing genoot van miljoenen euro’s ongeoorloofde belastingvoordelen in Nederland. Volgens de Commissie was dit verboden staatssteun. Starbucks Manufacturing werd opgedragen €20 mln tot €30 mln terug te betalen.

Zakelijkheidsbeginsel

Of er binnen de Starbucks-groep marktconforme prijzen betaald worden, wordt bepaald aan de hand van het zogeheten zakelijkheidsbeginsel. Nederland vindt dat een nationale aangelegenheid en vindt dat de Commissie ten onrechte haar eigen interpretatie van het zakelijkheidsbeginsel heeft gegeven. De Commissie vindt echter dat Nederland het beginsel niet goed heeft toegepast, gezien het feit dat de prijs voor groene koffiebonen die Starbucks Manufacturing aan de Zwitserse vennootschap betaalde tussen 2011 en 2015 drie keer over de kop ging, terwijl dat niet gold voor de prijzen van deze bonen op de vrije markt.

Het belang van deze zaak

Vanaf 1 januari 2020 gaat een EU-richtlijn van kracht die moet ontmoedigen dat bedrijven winsten kunnen laten neerdalen in landen met een lage belastingdruk. De vraag hoe de prijzen te bepalen die betaald moeten worden tussen bedrijfsonderdelen blijft echter relevant. Op dinsdag doet het Gerecht ook uitspraak in een vergelijkbare zaak over Fiat in Luxemburg, en ook de fiscale navordering van €13 mrd voor Apple in Ierland ligt nog voor. De Commissie onderzoekt daarnaast de belastingdeals van Nederland met Nike en meubelgigant Ikea.

