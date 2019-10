BTWeetje | Zelf vervaardigd, gekweekt of gefokt goed en de margeregeling

Wederverkopers van gebruikte goederen mogen de margeregeling toepassen. Onder die gebruikte goederen vallen ook goederen die zelf zijn vervaardigd of gekweekt. Of zoals in het geval van paarden, gefokt. Dat meldt de Belastingdienst in een verduidelijking op de eigen site.

Bij de margeregeling wordt de BTW niet berekend over de omzet, maar over de winstmarge. Wie als wederverkoper gebruikte goederen inkoopt en gebruik wil maken van de margeregeling moet de goederen inkopen bij iemand die bij de aankoop, vervaardiging, kweek of fok van de goederen de BTW niet af heeft kunnen trekken, waarschuwt de fiscus. Want alleen dan kan de wederverkoper die deze goederen gaat leveren de margeregeling toepassen.

