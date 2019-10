Meer startende ondernemers dan ooit

Het beginnen van een eigen onderneming is nog nooit zo populair geweest als dit jaar. In de eerste negen maanden werden al 161.076 bedrijven opgestart, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Met name jongeren starten een eigen bedrijf. In de leeftijdscategorie tot en met 19 jaar groeide het aantal startende ondernemers met 65 procent. In de categorie 20 tot en met 24 jaar was de stijging 28 procent. “In het onderwijs is er meer aandacht dan ooit voor ondernemerschap”, verklaart ondernemersadviseur Gerdine Annaars van de KvK. “Jongeren krijgen het ook vaker van huis uit mee.”

Het aantal ondernemers jonger dan 24 jaar bedroeg aan het einde van het derde kwartaal 88.045. Vijf jaar geleden waren dat er bijna 30.000 minder. De gemiddelde leeftijd van een startende ondernemer zakte ook. In 2017 was dat nog 37 jaar, dit jaar is dat 35 jaar.

Webwinkels zijn de meest gestarte ondernemingen door jongeren. Een op de twintig starters onder de 24 jaar begint een webwinkel op het gebied van mode, waarmee dat de populairste sector is. Ook op plaats 2 en 3 staan webwinkels genoteerd.

Bron: ANP