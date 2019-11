Pensioenfondsen nog volop in gevarenzone

Ook op basis van de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen blijft korten op de pensioenen een reële optie, meldt Aon. De beleidsdekkingsgraad stond eind oktober op 104%: net onder het wettelijk vereiste minimum van 104,3%. Komende maanden zal de dekkingsgraad verder dalen.

In oktober stond de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen op 101%, net boven de kritieke grens van 100%. Die dekkingsgraad geeft aan of de fondsen op dat moment voldoende in kas hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen. Kortingen en indexatie worden bepaald aan de hand van de beleidsdekkingsgraad, die een beeld geeft van de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Die maatstaf staat dus ‘onder water’. ‘De beleidsdekkingsgraad zal de komende maanden verder teruglopen, omdat de hogere dekkingsgraden van de tweede helft van 2018 dan niet meer worden meegewogen voor dit gemiddelde. De actuele gemiddelde dekkingsgraad van 101% versterkt dit effect. Mogelijke kortingen aan het einde van 2019 en 2020 zijn daardoor niet van de baan’, voorspelt Aon.

Hogere rente, beleggingsresultaat lager

Er is wel een lichtpuntje, want de rente is in september en oktober weer wat gestegen. Dat had nog geen effect op de Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen. Die is naar 2,1% gedaald. Wel is de waarde van de verplichtingen door de hogere rente per saldo met ruim 2% gedaald. De beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen is daarentegen met hetzelfde percentage gekrompen. Vastrentende waarden verloren 4%, aandelen zaten met 0,2% in de plus en opkomende markten boekten een positief resultaat van bijna 2%.

Stapelen van kortingen dreigt

Steeds meer fondsen moeten met kortingen rekening houden, aldus Aon. ‘Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100% hebben, moeten de pensioenen korten om op 100% dekkingsgraad te komen. Daarnaast speelt nu ook het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar al tot kortingen kan leiden. Voor sommige fondsen kan er zelfs een stapeling van kortingen volgen.’

Kortingen ABP nog niet zeker

DNB overweegt de zogeheten ‘herstelplankortingen’ bij de twee grootste fondsen ABP en Zorg en Welzijn te schrappen. ‘Als deze korting geschrapt wordt, zijn het ABP en Zorg en Welzijn uit de gevarenzone. Voor de metaalfondsen is het gevaar echter niet geweken. Daarnaast zijn ABP en Zorg en Welzijn mogelijk volgend jaar alsnog aan de beurt.’ Frank Driessen, CEO van de pensioentak van Aon, verbaast zich over het lastminutebeleid. ‘Het blijft opmerkelijk dat er op de valreep aanpassingen worden gedaan, terwijl het mechanisme van wanneer en hoeveel kortingen gegeven worden al jaren bekend is.’