Uitzondering in AVG voor accountants in voorbereiding

In de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) wordt een uitzondering opgenomen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken ten behoeve van hun wettelijke controletaken. Dat meldt minister Dekker voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief waarin hij de AVG evalueert en voorgenomen aanpassingen in de UAVG aankondigt.

De wetswijziging wordt doorgevoerd na een verzoek van de NBA en gaat over bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen. De ministeries van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig een wetswijziging voor te bereiden. Ook op enkele andere onderdelen is aanpassing van de wet nu al wenselijk, concludeert Dekker in de brief.

Nu geen uitzondering op verwerkingsverbod

Dekker: ‘Accountants verwerken persoonsgegevens bij controleactiviteiten die wettelijk moeten worden uitgevoerd (veelal de controle van een jaarrekening). Het type persoonsgegevens waarmee accountants te maken krijgen, betreft over het algemeen gewone persoonsgegevens, zoals gegevens over klanten of werknemers van het bedrijf dat wordt gecontroleerd. Soms zijn er echter ook situaties waarin een accountant in aanraking komt met zogenoemde bijzondere categorieën persoonsgegevens, zoals patiëntengegevens van ziekenhuizen. Voor bijzondere categorieën persoonsgegevens geldt een verwerkingsverbod, waarop uitzonderingen bestaan. Voor de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ten behoeve van controleactiviteiten van accountants die wettelijk uitgevoerd moeten worden, geldt echter op dit moment geen uitzondering.’

Reëel om verzoek NBA te honoreren

‘De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) heeft daarom verzocht in de UAVG een duidelijke uitzondering op te nemen voor accountants om bijzondere categorieën persoonsgegevens te mogen verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke controletaken’, gaat Dekker verder. ‘Een dergelijke uitzondering perkt het medisch beroepsgeheim overigens niet in. Dat blijft onaangetast. Gelet op de wettelijke verplichtingen voor vele bedrijven en organisaties om accountantscontrole te laten uitvoeren, is het reëel om dit verzoek van de NBA te honoreren; een verplichting moet immers ook kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt ook onderschreven door de AP in haar advies over het wetsvoorstel UAVG. De ministeries van JenV, VWS en Financiën zijn inmiddels bezig op genoemd punt een wetswijziging voor te bereiden. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan mogelijke waarborgen die accountants in acht zullen moeten nemen bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.’