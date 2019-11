De 4 grootste misverstanden over digitaal ondertekenen

Het gebruik van digitaal ondertekenen wordt steeds normaler voor bedrijven, maar toch blijven er enkele hardnekkige misverstanden bestaan. Daardoor worden nog te veel contracten en offertes geprint en met de pen ondertekend. In deze blog lees je meer over de misverstanden rondom digitaal ondertekenen.

Digitaal ondertekenen is niet rechtsgeldig

De Wet elektronische handtekeningen uit 2003 stelt de handmatige handtekening gelijk aan de elektronische handtekening. Het argument dat de elektronische handtekening niet rechtsgeldig is, gaat dus al lange tijd niet meer op. De eiDAS-verordening zorgt ervoor dat per 1 juli 2016 een gekwalificeerde digitale handtekening (QES) dezelfde gerechtelijke status heeft als een handgeschreven handtekening.

Digitaal ondertekenen is ingewikkeld

Voorheen was digitaal ondertekenen dikwijls een tijdrovende klus, laat staan voor meerdere documenten tegelijk. Trage software en het gebrek aan koppelingen tussen systemen maakte het er niet makkelijker op. Tegenwoordig zijn er echter talloze slimme koppelingen tussen systemen. Ctrl werkt nauw samen met Digidentity, waarmee je als gebruiker in drie stappen documenten ondertekend: uploaden, goedkeuren en met de veiligheidscode rond je de ondertekening af.

Digitaal ondertekenen van contracten kan niet

Dat arbeidsovereenkomsten niet ondertekend kunnen worden, is misschien wel het meest hardnekkige misverstand dat rond gaat. Dat komt vooral door de schriftelijkheidsvereiste die enkele clausules kunnen hebben, zoals het concurrentiebeding. De verruiming van die schriftelijkheidsvereiste is al lange tijd bezig, hoewel de bewijslast een lastig punt blijft. Banken hebben in reactie daarop in 2018 iDIN uitgerold, waarmee kan worden ingelogd via de bankrekening én een wachtwoord. Dat lijkt een goede stap te zijn richting algeheel gebruik van digitale ondertekening van arbeidsovereenkomsten. Indien een contract geen schriftelijkheidsvereiste bevat, is al digitale ondertekening al lang het beste alternatief.

Kosten voor digitale ondertekening zijn hoog

Net als voor gebruikersgemak is op het gebied van kosten de laatste jaren een enorme ontwikkeling geweest. Het is goedkoper geworden om digitaal te ondertekenen en je krijgt er meer functionaliteiten voor terug, zoals gegarandeerde uptime. De volledige integratie die ctrl heeft met Digidentity biedt onze gebruikers een zeer goede ROI, bij alle aantallen documenten.

Bron: https://www.ctrl.nl/2019/4-grootste-misverstanden-over-digitaal-ondertekenen/