Twijfel over wettelijke basis eHerkenning bij belastingaangifte

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil van staatssecretaris Snel van Financiën weten wat de wettelijke grondslag is om ondernemingen vanaf 1 januari te verplichten belastingaangifte te doen met eHerkenning. Omtzigt wijst er daarbij op dat eHerkenning in tegenstelling tot DigiD niet gratis is en alleen commercieel verkrijgbaar is.

Ondernemers die de loonaangifte zelf verzorgen kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Op het werkgeversportaal van UWV kan al vanaf 1 november niet meer worden ingelogd zonder eHerkenning.

Uit brieven die ondernemers ontvangen van de Belastingdienst blijkt volgens Omtzigt dat het per 1 januari 2020 voor ondernemers alleen nog mogelijk is om middels eHerkennning te communiceren met de Belastingdienst. De CDA’er wil van Snel weten of dit klopt en of hij aan kan geven voor welke aangiftes de Belastingdienst nu communiceert dat de identificatiemethode verplicht gesteld wordt.

‘Indien er geen wettelijke grondslag bestaat’, gaat Omtzigt verder, ‘bijvoorbeeld omdat de wet Digitale Overheid nog niet is aangenomen door de Tweede kamer voor 31 december 2019 (en dus ook niet door de Eerste Kamer), is er dan een wettelijke grondslag om bedrijven een boete geven, indien zij er niet in slagen om met eHerkenning aangifte te doen en het anders wel zouden doen?’ Ook wil de CDA’er weten hoe Snel er voor zorgt dat iedereen zonder eHerkenning alle aangiftes kan doen als blijkt dat er geen wettelijke basis is.