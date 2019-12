Regelmatig zien je cliënten de toeslagen, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget, voorbijkomen in het nieuws. En hoewel ze rondlopen met vragen over hun toeslagen, of best wat hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen of aanpassen daarvan, zien we dat er relatief weinig belastingadviseurs zijn die de meerwaarde van dit advies benutten. En dat terwijl het aanvragen, wijzigen of stopzetten van de diverse toeslagen met Fiscaal Gemak heel eenvoudig is als je al een beconnummer hebt.

Fiscaal Gemak herkent al in de aangifte inkomstenbelasting dat de cliënt mogelijk recht heeft op toeslagen. De zorgtoeslag wordt gelijk berekend in de aangifte, en als er voldoende gegevens beschikbaar zijn over eventuele kinderen, wordt ook het Kindgebonden Budget berekend. Start je vervolgens een Toeslagenbiljet in Fiscaal Gemak, dan staan daar de inkomens afkomstig uit de aangifte IB al vooringevuld. Ook andere aanwezige informatie over bijvoorbeeld vermogen en kinderen wordt in het biljet geïmporteerd, zodat je snel en efficiënt de aanvraag voor toeslagen kunt toevoegen aan je dienstverlening. Alles onder controle dus!

Bron: https://www.unit4bedrijfssoftware.nl/over-ons/nieuws-blogs/eenvoudig-toeslagen-aanvragen-wijzigen-of-stopzetten-met-fiscaal-gemak/