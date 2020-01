38 nieuwe meldingen topinkomens

Bij de Wet Normering Topinkomens blijkt de accountant effectief als eerstelijns toezichthouder. Dit schrijft minister Knops aan de Tweede Kamer.

38 nieuwe meldingen

Op 31 december is het WNT-jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Ten opzichte van de WNT-jaarrapportage 2017 zijn er 38 nieuwe meldingen. 17 hiervan zijn nieuw geconstateerde en behandelde overtredingen. 9 van deze overtredingen zijn reeds door de betrokken WNT-instelling ongedaan gemaakt. 18 nieuwe meldingen zijn in behandeling en van drie nieuwe meldingen is geconstateerd dat er geen sprake is van een overtreding.

Tweederde door accountant

Het overzicht bevestigt het beeld uit de eerste wetsevaluatie en eerdere WNT-jaarrapportages dat de WNT een effectief instrument is, zo schrijft minister Knops aan de Tweede Kamer. De WNT-jaarrapportage 2018 laat immers opnieuw weinig nieuwe accountantsmeldingen zien. De accountant functioneert trouwens goed bij de uitvoering van de WNT, aldus de bewindsman. Een belangrijk deel van de vermelde overtredingen is gesignaleerd door de accountant. Tweederde van de sinds 2014 gemelde overtredingen (57 van de 84) komt voor rekening van de accountant. De andere meldingen komen van de WNT-toezichthouders (CIBG, ILT/AW, Onderwijsinspectie, Eenheid Toezicht WNT).

Wetsevalutatie

De minister schrijft dat de tweede evaluatie van de wet in volle gang is. Daarbij wordt gekeken naar de doelmatigheid van de wet, de doeltreffendheid en de neveneffecten. De uitkomsten van de evaluatie stuurt Knops in december 2020 naar de Tweede Kamer. De Raad van State buigt zich momenteel over het wetsvoorstel Versterking WNT. Dit wetsvoorstel beoogt de toepassing van de WNT te versterken door: (1) onderaannemers in de zorg onder de WNT te brengen, (2) het aangrijpingspunt van de WNT in de zorg aan te passen, (3) het begrip gelieerde rechtspersonen “naar boven” uit te breiden en (4) de normering van topfunctionarissen anders dan op grond van dienstbetrekking (de ketenbepaling) aan te passen.

Maximum 201.000

Het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2020 komt uit op € 201.000. Op grond van de WNT wordt het bezoldigingsmaximum geïndexeerd op basis van het CBS-cijfer voor de contractloonstijging bij de overheid in 2018 en afgerond naar boven op duizendtallen. Ook de overige maxima voor onder meer toezichthoudende topfunctionarissen en interim-topfunctionarissen zijn op overeenkomstige wijze geïndexeerd.

Overzicht

In het overzicht zijn alle door accountants gemelde en door de WNT-toezichthouder definitief vastgestelde overtredingen opgenomen. Nog lopende onderzoeken in het kader van proactief toezicht door de WNT-toezichthouder zijn niet in het overzicht opgenomen. Dat geldt ook voor overschrijdingen van het toepasselijke bezoldigingsmaximum die vanwege het overgangsrecht zijn toegestaan. Deze maken als gevolg van de inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT niet langer onderdeel uit van de WNT-jaarrapportage.

Download hier de brief van de minister en het WNT-jaarrapport 2018.