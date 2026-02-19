NBA kritisch op uitvoerbaarheid Evaluatiewet WNT

Volgens de NBA is de WNT een essentieel instrument om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector te beperken. Tegelijkertijd constateert de beroepsorganisatie dat de wet sinds de invoering in 2013 aanzienlijk complexer is geworden. Door opeenvolgende uitbreidingen en aanvullende regelgeving zijn de verantwoordings- en controlevereisten voor instellingen en accountants steeds zwaarder geworden. De NBA waarschuwt dat verdere aanscherpingen zonder vereenvoudiging van bestaande regels de uitvoerbaarheid onder druk kunnen zetten.

Groepsproblematiek

Een belangrijk punt van zorg betreft de zogenoemde intra-groep detachering. Het huidige wetsvoorstel biedt volgens de NBA geen oplossing voor situaties waarin topfunctionarissen binnen een groep voor meerdere WNT-instellingen werkzaam zijn. Juist dit vraagstuk heeft de afgelopen jaren tot aanzienlijke problemen geleid. Door aangescherpte regels konden vanaf 2022 de WNT-verantwoordingen van meer dan vierhonderd instellingen niet meer worden voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De NBA benadrukt dat een snelle en duurzame oplossing voor deze groepsproblematiek noodzakelijk is om verdere uitvoeringsproblemen te voorkomen.

Nieuwe verplichtingen

In haar reactie verzoekt de NBA de minister om drie onderdelen uit het wetsvoorstel te schrappen. Het gaat onder meer om de voorgestelde verplichting om de deeltijdfactor voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand vast te stellen via een specifiek stappenplan. Volgens de NBA kan dit, met name bij intra-groep detachering, leiden tot verplichtingen waaraan instellingen redelijkerwijs niet kunnen voldoen.

Ook de introductie van een nieuwe administratiebepaling stuit op kritiek. De NBA stelt dat instellingen op grond van bestaande wetgeving al verplicht zijn een deugdelijke administratie te voeren. Extra administratie-eisen in de WNT acht de organisatie daarom overbodig en mogelijk belastend in de praktijk. Een vergelijkbare redenering hanteert de NBA bij de voorgestelde aanvullende meldplicht voor accountants. Volgens de beroepsorganisatie worden onvolkomenheden en onzekerheden die accountants tijdens controles signaleren nu al meegewogen in het oordeel en gerapporteerd aan de verantwoordelijke minister. Een extra meldplicht voegt volgens de NBA weinig toe.

Rol accountant

Daarnaast plaatst de NBA kanttekeningen bij de wijze waarop de rol van accountants in de toelichting op het wetsvoorstel wordt beschreven. De organisatie benadrukt dat accountants een onafhankelijke controlefunctie vervullen en een oordeel geven over de verantwoording van instellingen. Dat is volgens de NBA wezenlijk iets anders dan het uitvoeren van eerstelijnscontroles of het optreden als toezichthouder. Het formele toezicht op de naleving van de WNT ligt bij de aangewezen ministeriële toezichthouders. Het oordeel van de accountant ondersteunt dit toezicht, maar maakt daar zelf geen onderdeel van uit, aldus de NBA.

Indexatie

Verder vraagt de beroepsorganisatie om helderheid over de automatische jaarlijkse indexering van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband. In de wettekst en de memorie van toelichting worden verschillende peildata genoemd voor het vaststellen van het toepasselijke WNT-maximum. De NBA pleit ervoor om aan te sluiten bij de datum waarop de functievervulling feitelijk is beëindigd. Volgens de organisatie is eenduidigheid op dit punt noodzakelijk om interpretatieverschillen en uitvoeringsproblemen te voorkomen.

Bron: NBA