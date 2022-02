Aanpassing btw-wet heeft gevolgen voor WNT-controle door accountant

Toezichthouders (leden van de Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen) mogen met ingang 7 mei 2021 geen btw meer in rekening brengen over hun vergoeding. De NBA wijst er op dat de wijziging ook gevolgen heeft voor de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot de WNT.

Wetswijziging BTW

De aanpassing vloeit voort uit een besluit van 28 april 2021.[1] De maatregel geldt (in beginsel) met terugwerkende kracht tot 13 juni 2019, licht de beroepsorganisatie toe. Op grond hiervan geldt dat de toezichthouders over de periode van 13 juni 2019 tot en met 6 mei 2021 de afgedragen btw kunnen terugvorderen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is dan wel dat een gecorrigeerde factuur wordt verstuurd naar de afnemer, waarbij 3.5.1 van Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen van toepassing is en de in rekening gebrachte btw ook wordt terugbetaald aan de instelling. De toezichthouder kan er ook voor kiezen om de btw over de periode 13 juni 2019 – 6 mei 2021 niet meer te corrigeren/ terug te vorderen.

Gevolgen voor WNT-verantwoordingen en accountantswerk

De wijziging in btw-plicht leidt als regel niet tot veranderingen in de WNT-verantwoordingen omdat de btw niet meetelt als bezoldigingscomponent. Een uitzondering hierop is wanneer de toezichthouder de btw wel heeft teruggevorderd maar deze btw niet aan de hand van een creditnota heeft terugbetaald aan de WNT-instelling: dan leidt dit alsnog tot WNT-bezoldiging over de betreffende periode.

Ook heeft de wijziging gevolgen voor de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot de WNT. De aard en omvang van die werkzaamheden hangt sterk af van hoe de WNT-instelling en de toezichthouders met de nieuwe BTW-regels zijn omgegaan.

De NBA heeft deze werkzaamheden in detail uitgewerkt en toegelicht in een schema (pdf).

