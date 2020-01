Erop of eronder voor pensioenfondsen in 2020

Met de hakken over de sloot. Dat is de situatie van veel pensioenfondsen. Door de iets hogere rente en goede rendementen waren de dekkingsgraden op 31 december net voldoende om niet te hoeven korten. 2020 wordt het jaar van de waarheid.

Korting afgewend

Bijna een heel jaar hebben pensioendeelnemers met enige angst naar 31 december 2019 gekeken. Pensioenkortingen per die datum leken lange tijd onvermijdelijk. Was aanvankelijk sprake van enkele procenten, afgelopen zomer zoemde ineens het getal van 10 procent of meer rond. Voor de gemiddelde deelnemer zou dat een korting van 300 euro bruto per maand betekenen.

Onder de 100

In november verleende minister Koolmees de pensioenfondsen een jaar uitstel. Zolang hun dekkingsgraad niet onder de 90 procent komt, hebben zij tot 31 december 2020 de tijd hun vermogen aan te vullen. Dit houdt in dat de dekkingsgraad 100 procent moet zijn. Dit is al een versoepeling ten opzichte van de 104,5% die lange tijd als ondergrens gold. Een aantal grote fondsen, waaronder die in de metaal, maakten vlak voor de jaarwisseling bekend dat hun dekkingsgraad net onder de 100 procent ligt. Zij doen een beroep op de uitstelregeling om de resterende pensioenverlaging van 1% a 2% te voorkomen. Andere grote fondsen, zoals ABP (94,5% op 30-11-2019) en PFZW (98%) hebben sowieso een jaar extra om financieel gezond te raken.

Erop of eronder

Dit laat onverlet dat bij de huidige standen en regels veel fondsen de pensioenen in 2021 alsnog moeten verlagen. Over een jaar moet de bittere pil dan alsnog worden doorgeslikt. De hoop is gevestigd op de uitwerking van het pensioenakkoord. Andere rekenregels zouden verlichting kunnen brengen en pensioendeelnemers voor langere tijd de zekerheid kunnen geven dat zij niet gekort worden. Minister Koolmees wil met werkgevers en vakbonden voor de zomer de nieuwe rekenregels afhebben. Een aantal fondsen heeft al aangekondigd dat ze willen dat de dekkingsgraad niet langer berekend gaat worden op basis van ‘dagkoersen’.

Bron: FD.