Meerderheid Eerste Kamer keert zich tegen verhoging AOW-leeftijd

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer wil dat het kabinetsplan om de AOW-leeftijd verder te verhogen wordt geschrapt. Oppositiepartijen van links tot rechts hebben zich tegen de maatregel uitgesproken en lijken daarmee genoeg steun te hebben voor een motie die het kabinet oproept het plan in te trekken.

De kritiek richt zich vooral op het loslaten van eerdere afspraken uit het pensioenakkoord. Daarin was vastgelegd dat de AOW-leeftijd vanaf 2028 weliswaar gekoppeld zou worden aan de stijgende levensverwachting, maar in een gematigder tempo. Het kabinet wil die koppeling vanaf 2033 aanscherpen, waardoor de pensioenleeftijd sneller omhoog zou gaan.

Betrouwbaarheid pensioenakkoord

Volgens onder meer GroenLinks-PvdA, BBB en PVV tast het kabinet daarmee de betrouwbaarheid van het pensioenakkoord aan. Zij vinden dat gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd en wijzen erop dat vooral mensen met zware beroepen de gevolgen van een hogere AOW-leeftijd hard zullen voelen. Ook vakbonden hebben zich fel tegen het plan gekeerd en waarschuwen dat hiermee het eerder gesloten akkoord wordt opengebroken.

Fysiek zwaar werk

Eerder probeerde de Tweede Kamer het voorstel al af te zwakken. Daarbij werd onder meer gesproken over een minder strenge koppeling tussen levensverwachting en AOW-leeftijd en over uitzonderingen voor mensen met fysiek zwaar werk. Die toezeggingen lijken in de Eerste Kamer echter onvoldoende om de weerstand weg te nemen. Vanavond na het debat zal er worden gestemd. Als de senaat zich daadwerkelijk in meerderheid tegen het voorstel uitspreekt, wordt het voor het kabinet lastig om de maatregel later alsnog in wetgeving om te zetten.

Bron: NOS