Minister verwacht oplossing voor aflopen fiscale versoepeling RVU-regeling

De in het pensioenakkoord overeengekomen drempelvrijstelling in de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) loopt eind 2025 af en er is veel onrust over de structurele vervanger ervan. De vrijstelling betekende een belastingversoepeling waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen zonder dat hun werkgever veel belasting betaalt over de uitkering tot de AOW-leeftijd. Minister van Hijum heeft er “eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat wij hier als kabinet met de sociale partners uiteindelijk uit zullen komen”.

Stakingen

Vakbonden hebben stakingen aangekondigd in verschillende sectoren uit onvrede over het gebrek aan voortgang om tot een permanente regeling te komen. Volgens de bonden zitten de gesprekken hierover muurvast. Eind vorig jaar liepen zij boos weg van de onderhandelingstafel. Hoewel er inmiddels gesprekken worden gevoerd, zijn de officiële onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties nog steeds niet hervat.

Financiële consequenties

Een structurele oplossing heeft “inderdaad financiële consequenties , erkent Van Hijum. Reden voor pleitbezorgers van zo’n regeling, zoals GroenLinks-PvdA en SP, om naar het kabinet te kijken. Ook Van Hijum ziet “een mogelijke bijdrage die het kabinet kan leveren”, temeer omdat het bonden en werkgevers eerder niet lukte om er onderling uit te komen. Maar “ook sociale partners zullen een stap moeten zetten”, voegt hij daaraan toe.