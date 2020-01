HET JAAR VAN (13). Erik-Jan Kreuze: ‘Accountants mogen ook wel wat doen voor de zwakkeren in de samenleving’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2019 en wat wensen zij voor 2020?

Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Erik-Jan Kreuze is mede-eigenaar van Afier Accountants.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis in 2019 in je professionele leven en waarom?

‘Mooi was de volledige goedkeuring (zonder aanbevelingen!) uit de toetsing die op 27 januari officieel binnen kwam bij ons kantoor. Ook de nieuwe mensen die ons kantoor zijn komen verrijken zijn belangrijk. Nieuwe klanten zoals Stichting Noord-Nederlands Orkest zijn gaaf. Maar dat wij op 27 november tien jaar IT auditkring bij SRA konden vieren vond ik wel echt bijzonder. De IT Auditopleidingen bij SRA zaten dit jaar weer bomvol. Na tien jaar is dat onderwerp nog springlevend!’

Welk nieuws uit binnen of buitenland maakte de meeste indruk op je?

‘Op 10 december werden in het AZC van Hoogeveen een moeder en haar twee minderjarige zoons om 06.30 uur van hun bed gelicht en in Zeist vastgezet omdat hun vluchtverhaal niet geloofd werd. Deze mensen komen wekelijks in onze kerk en doen actief mee. Het doet wel hard en koud aan als jongeren zonder aankondiging en in heel korte tijd hun hele leven bij elkaar moeten pakken en de opvang zonder enig afscheid van school en sportvrienden moeten verlaten. Blijft moeilijk werk bij de IND, maar een beetje menselijker mag het wel…’

Welke gebeurtenis uit 2019 zou je het liefste willen vergeten?

‘Een politieke avond op 22 november 2019 die ik met een paar jongeren organiseerde om zo’n 50 Hoogeveners kennis te laten maken met politicus Pieter Heerma. Deze avond werd namelijk ook bezocht door zo’n 180 boeren met zo’n 35 trekkers. Heerma bleef keurig beleefd en duidelijk uitleggen hoe het CDA tegen de stikstofproblematiek aankeek. Hij week niet af, maar bleef in gesprek. Knap….vooral omdat de zaal maar 120 plaatsen kende….en we dus aan het onderwerp ‘Christelijke politiek’ niet toe zijn gekomen.’

Welke innovatie wens je de accountancysector toe?

‘ESG-Assurance. Momenteel volg ik de tweede jaargang van deze opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is een relevante zaak voor accountants om deze niet-financiële informatie te certificeren. Als ik de inspiratie bij de honderden accountants (met name nog de Big4) zie, dan weet ik dat velen daarin een toekomst zien. Ik hoop dan ook dat wij als MKB-accountants of regionale accountantskantoren ook een bijdrage gaan leveren. Laat de MKB-ers ook opschrijven in hun bestuursverslag wat ze doen aan de groene, open en inclusieve samenleving. Verandering moet van ondernemers komen!’

Waar moeten we in 2020 nou echt over ophouden?

‘Vaktechnisch denk ik dat we moeten ophouden met de klassieke gegevensgerichte benadering. Onze klanten ontwikkelen zich. Met betaalplatformen als Peppol of betaalstandaarden als PSD2 en (ook nu al) blockchaintoepassingen zullen accountants die om brondocumenten (ook PDF’s etc.) vragen, als dinosaurussen zijn…’

Wie krijgt er voor 2020 jouw beste wensen en waarom?

‘Ing. Willem Scheeres RE MBA! Na jaren bij EY gewerkt te hebben in IT-audit en innovatie is hij bij Afier aan de slag als IT-auditor. Met een nuchtere noordelijke aanpak en zonder echt reclame te maken doen wij aan IT-certificering (ISAE3402 en SOC2/3).’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Naast gezelligheid in mijn familie met vier kinderen is het dit jaar bijzonder omdat de vriendin van mijn zoon over is uit Zuid-Korea. Maar het beste laad ik op door in de vroege ochtend te studeren op een onderwerp en daar dan een blogje over te schrijven en actie te ondernemen. Zo ben ik nu bezig met het Sociale Investeringsfonds voor mijn woonplaats (of provincie). Zo komen politiek, accountancy en sociaal beleid toch weer bij elkaar. De accountancy mag wat mij betreft naast het maatschappelijk belang ook wel iets betekenen voor de zwakkeren in de samenleving.’

