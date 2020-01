PERSONALIA: Evert Everaarts tot partner benoemd bij Grant Thornton

Met ingang van 1 januari 2020 is Evert Everaarts benoemd tot partner van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton.

Al sinds zijn studie is Evert Everaarts (41) geïnteresseerd in fusies en overnames en hij rondde zijn studie Bedrijfskunde dan ook af bij Rembrandt Fusies en Overnames. Hij vervolgde zijn carrière bij het Corporate Finance team van KPMG. In 2008 maakte hij de overstap naar Grant Thornton, waar hij zich momenteel voornamelijk richt op het begeleiden van fusies en overnames. De laatste jaren heeft Evert, samen met zijn team, hard gewerkt om de fusie- en overnamepraktijk nog beter op de kaart te zetten en zijn er mooie resultaten behaald, meldt Grant Thornton. De verwachting is dat deze groei zich ook in de komende jaren zal voortzetten.