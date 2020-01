PERSONALIA: Uitbreiding partnerteam JAN© Accountants en Adviseurs

Per 1 januari 2020 treedt Michiel Peeters RA (41) toe als partner-aandeelhouder van JAN© Accountants & Adviseurs. Per die datum bestaat het team van partners en aandeelhouders van JAN© uit 11 personen.

Michiel is sinds februari 2017 in dienst bij JAN© als Extern Accountant en is per 1 januari 2019 al toegetreden als aspirant-partner bij JAN©. Michiel is eindverantwoordelijk voor een deel van de controlepraktijk van JAN©. Daarnaast adviseert Michiel ondernemers vanuit de vestiging Purmerend.

Pieter Mul, algemeen directeur en partner van JAN©: “we zijn blij met de toetreding van Michiel tot het partner-aandeelhoudersteam. Met zijn ervaring, deskundigheid en enthousiasme is hij een aanwinst voor ons team. Met de toetreding van Michiel zetten we met JAN© wederom een belangrijke stap in het waarborgen van onze continuïteit naar de toekomst toe”.

JAN© heeft vestigingen in Purmerend, Valkenburg, Weesp en Zwanenburg (binnenkort Schiphol-Rijk).