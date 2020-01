Visma nieuwe hoofdsponsor Accountancy Vanmorgen

Visma is voor 2020 de nieuwe hoofdsponsor van Accountancy Vanmorgen. Visma richt zich met verschillende producten en diensten op de accountants- en administratiekantoren. Kenmerk is dat Visma proposities biedt op maat van kantoren. De overeenkomst is vandaag ondertekend.

Visma Accountancy Cloud biedt slimme accountancysoftware waarmee de processen binnen een accountantskantoor volledig kunnen worden geautomatiseerd en waardoor voor kantoren nieuwe kansen ontstaan. De software biedt inzicht in de productiviteit van de accountancypraktijk én stelt kantoren in staat slimmer samen te werken met de ondernemer.

Niet alleen maar over technologie

Het gaat ook over het benutten van technologie om in die cloud op een andere manier processen op het kantoor en in samenwerking met cliënten te automatiseren.

Voor kleine en middelgrote accountants- en administratiekantoren biedt Visma standaard accountancysoftware. Kenmerk is dat de ondernemer de vrijheid om op eigen maat zijn software te kiezen en online zijn administratie kan voeren.

Voor grotere kantoren biedt Visma naast de standaard accounting software die geschikt is voor complexere ondernemingen en de online samenwerking tussen onderneming en accountant. De oplossingen zijn schaalbaar en omvatten o.a. de volgende taakvelden: verwerking in- en verkooptransacties, elektronisch factureren, voorraadbeheer, project- en urenregistraties salarisverwerking en HRM.

Branches

Visma richt zich o.a. op accountancy, retail, groothandel, zakelijke dienstverlening, hospitality, verenigingen, zorginstellingen, gemeentes en woningcorporaties.