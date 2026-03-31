Myrna van Tuijl en Joanknecht winnen eerste Becky’s NextGen Awards

Myrna van Tuijl van Marble Finance en accountantskantoor Joanknecht zijn donderdag in Amsterdam onderscheiden met de eerste Becky’s NextGen Awards. Becky.works reikte de prijzen uit aan professionals en kantoren die er volgens de organisator in slagen om een nieuwe generatie accountants aan te spreken en aan zich te binden.

Van Tuijl won de award in de categorie NextGen Industry Leader. Volgens Becky.works zet zij het accountantsvak op een toegankelijke en eigentijdse manier neer, onder meer door nieuwe technologie en AI zichtbaar in te zetten. Joanknecht werd bekroond als NextGen Firm of the Year. De jury prijst het kantoor om de aandacht voor flexibiliteit, begeleiding en ontwikkeling van jonge medewerkers.

Maatschappelijke impact speelt rol

Aanleiding voor de awards is de aanhoudende uitdaging om jong talent voor de financiële sector te interesseren. Uit onderzoek van Becky.works onder 1.007 jongeren tussen de 16 en 21 jaar blijkt dat maatschappelijke impact voor deze doelgroep een belangrijke rol speelt bij de keuze voor een werkgever. Meer dan een derde zegt liever te kiezen voor betekenisvol werk dan voor een hoger salaris, terwijl 39 procent juist zoekt naar een combinatie van beide.

Jongeren kijken daarbij niet alleen naar arbeidsvoorwaarden, maar ook naar de manier waarop organisaties werken en communiceren. Zo vindt 43 procent het belangrijk dat de sector open is over wat er met geld gebeurt en zegt 38 procent dat er minder winstgericht en meer vanuit eerlijk advies gewerkt zou moeten worden. Volgens Becky.works is een positieve bijdrage aan de maatschappij voor veel jongeren vooral geloofwaardig als die verder gaat dan mooie woorden alleen.

‘Joanknecht en Van Tuijl doen het anders’

Met de awards wil Becky.works zichtbaar maken welke voorbeelden binnen de sector volgens haar wel aansluiten bij de verwachtingen van Gen Z. Oprichter Sjoerd Heijmans: “Jongeren kiezen heel bewust: ze kijken naar cultuur, naar flexibiliteit, naar eerlijkheid. Ze prikken moeiteloos door mooie beloftes heen. De meeste kantoren weten die generatie nog niet te pakken. Met de allereerste Becky’s NextGen Awards erkennen we degenen die het wel lukt. De awards zijn het bewijs dat de sector in beweging is. Myrna van Tuijl en Joanknecht laten zien dat het echt anders kan: een beroep dat Gen Z niet alleen vertelt dat het interessant is, maar dat ook daadwerkelijk waarmaakt. Dat is precies de energie die de accountancy nodig heeft. We willen iedereen in de sector uitdagen om hun voorbeeld te volgen.”