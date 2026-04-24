Van plannen naar praktijk (1): digitalisering is niet het probleem, gedrag wel

Sandra Ohm laat in de blogserie ‘Van plannen naar praktijk’ zien waarom gedrag, ritme en keuzes bepalend zijn voor echte verandering in accountancy. In deel 1: gedrag.

Je investeert in AI. Je automatiseert processen. Je zet stappen in digitalisering. Maar eerlijk: verandert er werkelijk iets in de dagelijkse praktijk? Veel kantoren zijn volop bezig met technologie. De urgentie is er, de intentie ook. En toch blijft de echte beweging vaak uit. In deze eerste blog van de serie ‘Van plannen naar praktijk’ laat ik zien waarom technologie zelden het probleem is en waarom gedrag het verschil maakt.

Het echte probleem zit niet in technologie

Artificial Intelligence, automatisering en digitalisering zijn niet meer weg te denken uit de accountancy. Werk verandert, processen veranderen en ook de rol van de accountant schuift op. De meeste kantoren hebben dat goed in beeld. Er wordt geïnvesteerd in systemen, er wordt geëxperimenteerd en er liggen duidelijke plannen. Daar zit het probleem dan ook niet. In veel kantoren waar ik kom, zie ik hetzelfde: de techniek is er, maar het gedrag blijft achter.

Waar het in de praktijk vastloopt

Nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd, maar niet volledig toegepast. Teams vallen terug op wat ze gewend zijn. Initiatieven starten met energie, maar verliezen momentum. Niet omdat mensen niet willen, maar omdat verandering meer vraagt dan een goed plan. Digitalisering raakt namelijk hoe mensen hun werk doen, wat er van hen verwacht wordt en hoe zij hun toegevoegde waarde zien. En precies daar ontstaat frictie.

Drie patronen die verandering tegenhouden

Als je kijkt naar waar het misgaat, zie je vaak drie terugkerende patronen:

Het blijft te abstract

Er wordt gesproken over ‘digitalisering’ en ‘AI’, maar wat betekent dat concreet in het dagelijks werk?

Eigenaarschap ontbreekt

Iedereen voelt dat er iets moet veranderen, maar niemand voelt zich echt verantwoordelijk.

Er is geen ritme

Verandering wordt behandeld als een project, terwijl het juist vraagt om herhaling en structuur.

Wat succesvolle kantoren anders doen

De kantoren die die stappen wel maken, beginnen niet bij technologie. Zij starten bij de organisatie. Ze maken concreet wat er verandert in het werk, welk gedrag daarbij hoort en hoe dat zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. En misschien nog belangrijker: ze bouwen verandering in in hun ritme. Niet als project, maar als onderdeel van het werk.

Wat kun je vandaag al doen?

Wil je dat digitalisering echt iets oplevert? Begin dan hier:

Maak het concreet . Vertaal digitalisering naar gedrag: wat doen medewerkers morgen anders?

. Vertaal digitalisering naar gedrag: wat doen medewerkers morgen anders? Benoem eigenaarschap . Wie is verantwoordelijk voor de verandering? Maak dat expliciet.

. Wie is verantwoordelijk voor de verandering? Maak dat expliciet. Introduceer ritme . Plan vaste momenten om voortgang te bespreken en bij te sturen.

. Plan vaste momenten om voortgang te bespreken en bij te sturen. Kijk naar de praktijk, niet naar het plan. Wat gebeurt er werkelijk op de werkvloer? Daar zit je stuurinformatie.

Digitalisering gaat de accountancy veranderen, dat is geen vraag meer. En de kantoren die vooroplopen, onderscheiden zich niet door de tools die ze gebruiken, maar door hoe ze hun mensen meenemen in verandering.

Sandra Ohm is oprichter van OHM Advies en begeleidt accountants- en administratiekantoren bij organisatieontwikkeling, strategie en leiderschap, met een sterke focus op de ontwikkeling naar een proactieve en toekomstbestendige adviesorganisatie.