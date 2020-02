AFM: ‘duidelijkheid over beheerste en integere bedrijfsvoering’

Toezichthouder AFM is in zijn nopjes met de uitspraak die de rechter heeft gedaan over de boete die aan Baker Tilly is opgelegd voor het niet waarborgen van een beheerste en integere uitoefening van het accountantsbedrijf. ‘Het is voor de eerste keer dat de rechtbank zich heeft uitgesproken over deze open norm uit de WTA.’

De AFM benadrukt dat het ging om het waarborgen van de beheerste en integere uitoefening. ‘Dat is van belang omdat daarmee bijvoorbeeld kan worden voorkomen dat een accountantsorganisatie of haar medewerkers betrokken kunnen raken bij strafbare feiten en wetsovertredingen. Die kunnen het vertrouwen in de organisatie of in de financiële markten schaden. De kern van de rechtszaak was of de AFM een juiste uitleg geeft aan de open norm ‘beheerste en integere bedrijfsuitoefening’. Door deze open norm moet de accountantsorganisatie haar bedrijfsvoering naar eigen inzicht inrichten, zolang deze maar integer en beheerst is. Wél gelden enkele minimale vereisten waaraan moet worden voldaan. De AFM is positief over het feit dat er nu meer duidelijkheid is over de integere en beheerste bedrijfsvoering bij accountantsorganisaties en het zwijgrecht van rechtspersonen. De AFM gaat de uitspraak nog zorgvuldig bestuderen.’

